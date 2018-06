Letjelica Juno nastavit će kružiti oko Jupitera sve do 2021.

Svemirska letjelica koja je iduće godine svoje putovanje trebala završiti zaranjanjem u guste oblake plinovitog Jupitera upravo je dobila 'dozvolu za nastavak rada' koja traje sve do početka idućeg desetljeća

Letjelica Juno pomogla nam je proučavati Jupiter kao ni jedna svemirska sonda do sad. Projekt vrijedan vrtoglavih milijardu dolara omogućio nam je pogled u Jupiterove duboke oblake , pokušao pronaći njegovu tajnovitu jezgru te konačno - Zemljanima poslao očaravajuće slike udaljenog plinovitog diva.

Razlog zašto Juno ovog ljeta neće zaroniti u svoju plamenu smrt leži u pogrešnom proračunu učinkovitosti misije prema kojoj letjelica mora napraviti 32 preleta oko Jupitera kako bi ga u cijelosti mapirala. Pošto je općenito poznato da je Jupiter neopisivo radioaktivan, let u prevelikoj blizini spržio bi Junove mjerne instrumente, pa letjelica zbog toga oko plinovitog diva kruži u nepravilnoj putanji u obliku elipse.

Sigurniji put

Kako bi to postigla, ona mora tijekom četrnaestodnevnog ciklusa upaliti motore nekoliko puta kako bi održala orbitu. To paljenje motora se ispostavilo prilično rizičnom, što je znanstvenike iz NASA-e prisililo da manje koriste motore i let potreban za mapiranje cijelog planeta produlje nekoliko puta.

Nastavak misije

Premda odluka o produljenju 'radne dozvole' Junoa još nije stopostotno potvrđena, vrlo je izvjesno da će, prema izorima iz NASA-e, biti odobrena. Također će se, ukoliko se let pokaže iznimno učinkovitim, misija možda produljiti više od planirane 2022.