Znanstvenici vjeruju da su otkrili kada će svemir umrijeti i na koji način bi nestao

Znanstvenici smatraju da su možda otkrili kako i kada bi svemir mogao završiti. Nova istraživanja upućuju na to da kozmološka konstanta, broj koji opisuje brzinu širenja svemira, možda ipak nije stalna
Ako je to točno, svemir bi u dalekoj budućnosti mogao prestati se širiti i početi skupljati - sve dok se ne sruši sam u sebe, u scenariju koji se naziva “Veliko urušavanje”, piše Popular Mechanics.
Tim istraživača koristio je ažurirane matematičke modele i izračunao da bi svemir mogao trajati oko 33 milijarde godina. To znači da je otprilike 19 milijardi godina ostalo prije nego što započne faza skupljanja.
Što to uopće znači?
Kozmologija proučava svemir u najširem smislu. Dakle, izučava kako je nastao, kako se razvija i kako će završiti. No velik dio svemira ne možemo vidjeti. Većina njegove mase i energije pripisuje se tamnoj materiji i tamnoj energiji, o kojima još uvijek znamo vrlo malo.
Tamna energija mogla bi biti odgovorna za to što se svemir širi. Ako je kozmološka konstanta pozitivna, širenje se ubrzava. To je godinama bila uvriježena pretpostavka.
Međutim, podaci iz projekata Dark Energy Survey (DES) i Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) sugeriraju nešto drugo: kozmološka konstanta možda slabi. To bi značilo da širenje jednog dana može stati i preokrenuti se. Drugim riječima, sve što sada vidimo kako odlazi “van”, moglo bi jednog dana početi padati “nazad unutra”.
Nova računica, nova pitanja
Rad međunarodnog tima znanstvenika objavljen je u časopisu Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. Oni su predložili model koji omogućuje da kozmološka konstanta bude negativna, što prirodno vodi prema scenariju kolapsa svemira.
Istraživači poručuju: „Ključno je da se DES/DESI opažanje potvrdi i da se aDE model rigorozno testira.” Dakle, ovo nije konačna presuda o budućnosti svemira. Trebat će još podataka i potvrda. Dotaknuli su se i ideje takozvanog Velikog odskoka, odnosno mogućnosti da se svemir nakon kolapsa ponovno “rodi”
„Iako je vrlo malo vjerojatno, ne može se isključiti da, u prisutnosti kvantnih učinaka, postoji način da svemir prijeđe u sljedeći ciklus. Međutim, ova reinkarnacija dovest će do vrlo drugačijeg svemira od našeg sadašnjeg, a ne do cikličkog svemira.”
Dakle, čak i ako se svemir “resetira”, ne možemo očekivati da će izgledati kao ovaj sada. Ne znamo bi li u njemu postojale galaksije, atomi ili bilo što poznato.