Znanstvenici vjeruju da su otkrili kada će svemir umrijeti i na koji način bi nestao

Ako je to točno, svemir bi u dalekoj budućnosti mogao prestati se širiti i početi skupljati - sve dok se ne sruši sam u sebe, u scenariju koji se naziva “Veliko urušavanje”, piše Popular Mechanics.

Tim istraživača koristio je ažurirane matematičke modele i izračunao da bi svemir mogao trajati oko 33 milijarde godina. To znači da je otprilike 19 milijardi godina ostalo prije nego što započne faza skupljanja.

Što to uopće znači?

Kozmologija proučava svemir u najširem smislu. Dakle, izučava kako je nastao, kako se razvija i kako će završiti. No velik dio svemira ne možemo vidjeti. Većina njegove mase i energije pripisuje se tamnoj materiji i tamnoj energiji, o kojima još uvijek znamo vrlo malo.

Tamna energija mogla bi biti odgovorna za to što se svemir širi. Ako je kozmološka konstanta pozitivna, širenje se ubrzava. To je godinama bila uvriježena pretpostavka.

Međutim, podaci iz projekata Dark Energy Survey (DES) i Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) sugeriraju nešto drugo: kozmološka konstanta možda slabi. To bi značilo da širenje jednog dana može stati i preokrenuti se. Drugim riječima, sve što sada vidimo kako odlazi “van”, moglo bi jednog dana početi padati “nazad unutra”.