Uskoro nova prometna pravila, policija najavila strože kazne za tri stvari

Naglasio je kako policija i dalje savjetuje potpunu apstinenciju od alkohola za sve vozače , iako zakon dopušta minimalnu prisutnost alkohola u krvi. 'Utjecaj alkohola na vožnju ovisi o tjelesnoj masi i toleranciji pojedinca, ali naš je stav jasan – potrebna je nulta tolerancija. Alkohol sužava vidno polje i potiče agresivniju vožnju, što povećava rizik od nesreća', poručio je.

'Teško je reći smanjuje li se broj alkoholiziranih vozača, ali ono što ohrabruje jest značajno manji broj prometnih nesreća sa smrtnim ishodom u kojima sudjeluju vozači pod utjecajem alkohola . Taj je trend vidljiv iz godine u godinu – ljudi su sve odgovorniji i manje konzumiraju alkohol', rekao je Mataija za HRT .

Stariji češće piju, mlađi odgovorniji

Govoreći o dobnim skupinama koje najviše konzumiraju alkohol, Mataija je istaknuo da se najviše takvih vozača nalazi u skupinama između 30 i 50 godina. 'Primijetili smo da alkohol više konzumiraju stariji vozači. Mlađa generacija ponaša se drugačije – danas su dostupnije taxi-usluge i javni prijevoz, što sigurno pridonosi većoj odgovornosti', rekao je.

U jednoj od prošlogodišnjih akcija, policija je zatekla oko tisuću vozača pod utjecajem alkohola, najviše u dobnim skupinama od 30 do 50 godina, dok je među mlađima takvih bilo 'puno manje'.

Od početka godine do kraja listopada, više od 34 tisuće vozača zatečeno je u vožnji pod utjecajem alkohola, a policija je za vikend Martinja dodatno pojačala nadzor.

Kazne i nova pravila

Mataija se osvrnuo i na slučaj vozača koji je uhićen s više od tri promila alkohola u krvi.

'Vozač je uhićen, smješten u posebnu prostoriju i izveden na žurni prekršajni postupak. Kazna iznosi od 1320 do 2650 eura, uz šest prekršajnih bodova. Ako ponovi prekršaj, gubi vozačku dozvolu, a zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom može trajati od tri do 12 mjeseci', pojasnio je.

Najavio je i izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje trenutačno razmatra međuresorna radna skupina.

'Pokazalo se da pojedine kazne ne odvraćaju vozače od prekršaja. Planiramo povećati kazne za nekorištenje pojasa, upotrebu mobitela tijekom vožnje i neimanje kacige na romobilima. Također, propisat ćemo kazne za odrasle osobe koje dopuste da dijete mlađe od 14 godina vozi romobil. Kazne će biti više i za one romobile koji se ne bi smjeli kretati prometnicama', zaključio je Mataija.