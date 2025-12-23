Lenovo sprema tipkovnicu i miša koji se pune sami od sebe

Iako je ova tehnologija slična Logitechovim tipkovnicama na solarni pogon, radi i bez izravne sunčeve svjetlosti.

Koncept kompleta za samopunjenje, kako je nazvan, navodno prikuplja energiju iz slabog unutarnjeg osvjetljenja (i do 50 luksa ) i puni se dok ga koristite u zatvorenom prostoru.

Lenovo radi na kombinaciji tipkovnice i miša koja se sami pune.

Uređajima na solarni pogon, uključujući tipkovnice, obično je potrebno oko 200-500 luksa svjetlosti, kako bi funkcionirali, pa će biti zanimljivo vidjeti što su to napravili u Lenovu kako bi postigli isto s višestruko manje svjetlosti.

Lenovo Self-Charging Kit trebao bi biti predstavljen tijekom nadolazećeg sajma Consumer Electronics Show, koji će biti održan u Las Vegasu (SAD) početkom 2026. godine.

Tijekom tog događanja Lenovo je prošle godine već bilo predstavilo tipkovnicu s Bluetoothom koja se puni sama pomoću mini solarnog panela.

U javnost je procurio i model mehaničke tipkovnice i miša Lenovo 900 Wireless, koji bi trebao biti proziran.

Ovo nije koncept već proizvod koji bi Lenovo mogao uskoro predstaviti, u dvije nijanse sive. Tipkovnica bi trebala imati prilagođene mehaničke prekidače sa četiri točke i podržavati uparivanje s više uređaja (putem 2.4 G adaptera ili dvostrukog Bluetootha).

No, to nije sve. U pripremi je, čini se, i pametna tipkovnica koja može prilagoditi osjećaj tipkanja prema vašim potrebama.

Drugim riječima, osjećaj tipkanja trebao bi se razlikovati ovisno o tome za što koristite tipkovnicu. Kada igrate igre, tipkovnica će prepoznati brze pritiske tipki, dok će lakši i precizniji pritisci tipki koristiti profesionalcima.

Trebala bi podržavati Wi-Fi i Bluetooth te biti pogonjena baterijom. Većinu tipkovnice zauzimaju tipke, ostavljajući vrlo malo prostora za okvir. Nema numeričke tipkovnice, piše Digital Trends.