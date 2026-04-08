Iranski hakeri pojačali napade na američku infrastrukturu: Ovo su glavne mete

Iako konkretne mete nisu imenovane, agencije ističu da su napadi već uzrokovali operativne poremećaje i financijsku štetu , s ciljem destabilizacije sustava unutar Sjedinjenih Država, piše TechCrunch.

U zajedničkom upozorenju objavljenom u utorak, američke agencije - FBI, Nacionalna sigurnosna agencija (NSA), Agencija za kibernetičku sigurnost i sigurnost infrastrukture (CISA) te Ministarstvo energetike - navode kako hakeri povezani s iranskom državom iskorištavaju javno dostupne sustave u više sektora. Na meti su, među ostali, vodovodne i kanalizacijske mreže, energetski sustavi te lokalne uprave.

Napadači su, prema navodima, ciljali industrijske upravljačke sustave koji upravljaju ključnom infrastrukturom, poput programabilnih kontrolera i SCADA sustava. U pojedinim slučajevima uspjeli su manipulirati podacima koje ti sustavi prikazuju, ali i zadirati u konfiguracijske datoteke koje određuju njihovo funkcioniranje.

Američke agencije ovu kampanju smatraju ozbiljnom eskalacijom, koju dovode u vezu s aktualnim sukobom između SAD-a, Izraela i Irana, započetim krajem veljače zračnim napadima.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je zaprijetio Iranu na društvenim mrežama, poručivši da će 'čitava civilizacija nestati večeras' ako Teheran ne pristane na dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, ključne pomorske rute za globalnu trgovinu. No naposljetku je odustao od napada te s Iranom dogovorio dvotjedno primirje. U petak će se u Islamabadu sastati iranski i američki predstavnici kako bi raspravili o detaljima, ali i trajnom miru.

Od početka sukoba, skupina Handala, povezana s iranskim vlastima, dovodi se u vezu s nizom kibernetičkih napada visokog profila. Među njima je i napad na američku medicinsko-tehnološku kompaniju Stryker, tijekom kojeg su hakeri daljinski obrisali tisuće uređaja zaposlenika koristeći interne sigurnosne alate tvrtke.

FBI je nedavno ovu skupinu povezao i s objavom dijela privatne e-pošte direktora FBI-ja Kasha Patela. Kibernetički napadi prate i izravne vojne aktivnosti. Iran je, prema dostupnim informacijama, gađao više podatkovnih centara povezanih s američkim kompanijama u regiji, što je dodatno narušilo stabilnost i dostupnost cloud usluga.