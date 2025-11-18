Ovome se Zelenski nije nadao: Iz Rusije stigla žestoka reakcija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je u utorak da će u srijedu otputovati u Tursku kako bi pokušao "oživjeti" mirovne pregovore i ponovno pokrenuti razmjenu zatvorenika s Rusijom. Kremlj je kasnije objavio da Rusija neće sudjelovati u razgovorima o Ukrajini u Turskoj ovoga tjedna
"Sutra ću održati sastanke u Turskoj. Pripremamo se za oživljavanje pregovora, a razvili smo rješenja koja ćemo predložiti našim partnerima", objavio je na društvenim mrežama. "Također radimo na nastavku razmjene zatvorenika i vraćanju naših zatvorenika kući, rekao je Zelenski.
Ukrajinski čelnik nije podijelio s kojim se dužnosnicima planira sastati, ali je izvor iz Turske u utorak rekao da će posebni američki izaslanik Steve Witkoff posjetiti Tursku u srijedu i pridružiti se planiranim razgovorima s ukrajinskim predsjednikom.
Ubrzo je stigla i reakcija iz Rusije, naime objavljeno je da njihovi predstavnici neće sudjelovati u razgovorima o Ukrajini koji će se održati u srijedu u Turskoj.
'Ne, neće biti ruskih predstavnika sutra u Turskoj. Zasad se ti kontakti održavaju bez sudjelovanja Rusije", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin otvoren za konverzaciju sa SAD-om i Turskom o rezultatima razgovora. Putinov posebni izaslanik Kiril Dmitrijev neće se pridružiti sastancima u Istanbulu, rekao je Reutersu u utorak izvor blizak Dmitrijevu.
"Dmitrijev je imao vrlo produktivne razgovore s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom od 24. do 26. listopada u Sjedinjenim Državama", dodao je izvor.
U Istanbulu je održano nekoliko krugova razgovora u pokušaju okončanja ruske invazije na Ukrajinu pokrenute 2022., ali razgovori dosad nisu iznjedrili veće pomake. Razmjena zarobljenika i repatrijacija posmrtnih ostataka jedini su konkretni rezultati ovih razgovora. Posljednja razmjena zarobljenika bila je u listopadu.
VIDEO Tko zarađuje na ruskom ratu?
Stavovi dviju strana o uvjetima za mir, primirju pa čak i sastanku između predsjednika zaraćenih strana ostaju dijametralno suprotni. Volodimir Zelenski od ponedjeljka obilazi europske zemlje kako bi zatražio veću podršku od svojih saveznika dok Rusija bombardira ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime.
U utorak bi se trebao sastati sa španjolskim premijerom Pedrom Sánchezom i kraljem Filipom VI., dan nakon posjeta Francuskoj.