Ovome se Zelenski nije nadao: Iz Rusije stigla žestoka reakcija

Ukrajinski čelnik nije podijelio s kojim se dužnosnicima planira sastati, ali je izvor iz Turske u utorak rekao da će posebni američki izaslanik Steve Witkoff posjetiti Tursku u srijedu i pridružiti se planiranim razgovorima s ukrajinskim predsjednikom.

"Sutra ću održati sastanke u Turskoj. Pripremamo se za oživljavanje pregovora , a razvili smo rješenja koja ćemo predložiti našim partnerima", objavio je na društvenim mrežama. "Također radimo na nastavku razmjene zatvorenika i vraćanju naših zatvorenika kući, rekao je Zelenski.

Ubrzo je stigla i reakcija iz Rusije, naime objavljeno je da njihovi predstavnici neće sudjelovati u razgovorima o Ukrajini koji će se održati u srijedu u Turskoj.

'Ne, neće biti ruskih predstavnika sutra u Turskoj. Zasad se ti kontakti održavaju bez sudjelovanja Rusije", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin otvoren za konverzaciju sa SAD-om i Turskom o rezultatima razgovora. Putinov posebni izaslanik Kiril Dmitrijev neće se pridružiti sastancima u Istanbulu, rekao je Reutersu u utorak izvor blizak Dmitrijevu.

"Dmitrijev je imao vrlo produktivne razgovore s američkim posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom od 24. do 26. listopada u Sjedinjenim Državama", dodao je izvor.

U Istanbulu je održano nekoliko krugova razgovora u pokušaju okončanja ruske invazije na Ukrajinu pokrenute 2022., ali razgovori dosad nisu iznjedrili veće pomake. Razmjena zarobljenika i repatrijacija posmrtnih ostataka jedini su konkretni rezultati ovih razgovora. Posljednja razmjena zarobljenika bila je u listopadu.

