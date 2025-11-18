Globalni kaos: Zbog Cloudflarea pali X, ChatGPT i brojni drugi servisi

Problemi su počeli oko 12:30 po srednjoeuropskom vremenu (CET), kada su korisnici diljem svijeta počeli prijavljivati poteškoće s učitavanjem stranica i aplikacija . Cloudflare je ubrzo potvrdio da je riječ o širokom incidentu te da radi na otklanjanju pogreške , piše BBC.

X i ChatGPT pali zbog Cloudflare greške

Neposredno nakon početka prekida rada, X je korisnicima prikazivao poruku da postoji problem s internim serverima koji potječu od 'greške' povezane s Cloudflareom. ChatGPT je umjesto početne stranice prikazivao obavijest: 'please unblock challenges cloudflare.com to proceed'.

Čak je i Downdetector, stranica koja se koristi za provjeru internetskih prekida, nakratko postala nedostupna zbog velikog broja posjeta.

Cloudflare je na svojoj stranici za status sustava objavio da istražuje problem koji bi mogao utjecati na 'veći broj korisnika'. U kasnijoj objavi naveli su da se 'dio servisa počeo oporavljati', ali i upozorili da se povišena razina pogrešaka može nastaviti dok se sustav u potpunosti ne stabilizira.

Zašto je Cloudflare toliko važan internetu?

Cloudflare je jedna od najvećih globalnih mrežnih i sigurnosnih infrastruktura. Njihove usluge koriste se za zaštitu stranica od napada, ubrzavanje učitavanja i provjeru autentičnosti korisnika. Procjenjuje se da oko 20 % svih web stranica na svijetu koristi neki od njihovih servisa.

Zbog toga i manji kvar može izazvati globalne poteškoće, što se i dogodilo.

Još nije poznato koliko je stranica i aplikacija točno bilo pogođeno ni koliko će trajati potpuni oporavak.

Još jedan u nizu velikih prekida rada

Ovo je drugi veliki internetski kvar u kratkom razdoblju. Prošlog mjeseca Amazon Web Services imao je veliki outage koji je srušio više od tisuću servisa. Ubrzo nakon toga probleme je imao i Microsoft Azure.