Poniženje kakvo se ne pamti: Bijesni navijači Barcelone traže izbacivanje dvojice igrača

Već u šestoj minuti Eric Garcia zabio je autogol, čime je najavio večer za zaborav. Do poluvremena su Antoine Griezmann, Ademola Lookman i Julian Alvarez dodatno produbili rane. Momčad Hansija Flicka izgledala je izgubljeno, bez energije i ideje, a rezultat je mogao biti i uvjerljiviji.

No, iako nitko nije briljirao, navijači Barcelone na društvenim mrežama posebno su se okomili na dvojicu igrača – Marca Casada i Ferrana Torresa.

‘Izbacite ga iz kluba’

Casado je izdržao samo 37 minuta prije nego što ga je Flick povukao s terena. Mladi veznjak našao se na udaru kritika.

‘Samo izbacite Casada, nije stvoren za ovakve utakmice’, napisao je jedan navijač. ‘Casado bi trebao igrati za B momčad. Ovo je sramotno’, dodao je drugi.

Neki su otišli i korak dalje, tvrdeći da ‘nije dovoljno dobar ni za Getafe’, dok su se pojavili i pozivi na njegovu prodaju.

Torres na meti: ‘Kao kip u napadu’

Ni Ferran Torres nije prošao bolje. Napadač je imao manje od 20 dodira s loptom i praktički bio nevidljiv.

‘Ferran mora biti prodan’, glasio je jedan od komentara. ‘On je igrač bez ikakvog učinka’, dodao je drugi.

Jedan navijač čak je ustvrdio da bi zadržavanje Torresa iduće sezone nanijelo više štete klubu nego ostanak 37-godišnjeg Lewandowskog: ‘Barem znaš da će Lewy zabiti. Kod Ferrana nisi siguran ni da će primiti loptu.’

Torres je prozvan ‘kipom u vrhu napada’, a dio navijača doveo je u pitanje i Flickovu taktiku.