Kraljevska obitelj iz Abu Dhabija uzima komad Trumpovog TikTok kolača

Damir Rukavina

29.09.2025 u 11:05

Izvor: Profimedia / Autor: Zulfugar Karimov / Alamy / Profimedia
Fond MGX, kojim predsjeda šeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, preuzet će 15 posto udjela i jedno mjesto u upravnom odboru

Kraljevska obitelj Abu Dhabija uskoro će postati suvlasnik TikTokovog američkog poslovanja. Fond MGX, kojim predsjeda šeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, preuzet će 15 posto udjela i jedno mjesto u upravnom odboru kada se TikTok US izdvoji iz matične kompanije.

Dogovor je postao moguć nakon što je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak navečer potpisao izvršni nalog kojim odobrava transakciju i daje rok od 120 dana za finalizaciju detalja.

Američki kapital preuzima kontrolu

Prema postignutom aranžmanu, Larry Ellisonov Oracle, investicijska grupacija Silver Lake i MGX iz Abu Dhabija kontrolirat će ukupno oko 45 posto TikTok US. U konačnici, američke kompanije imat će nešto više od 65 posto vlasničkog udjela. Trump je naveo i Michaela Della te Rupert Murdochovu medijsku grupu Fox kao dio investitorskog kruga.

TikTokov kineski vlasnik ByteDance zadržat će 19,9 posto udjela u američkom poslovanju, piše Guardian.

'TikTok US bit će većinski u vlasništvu i pod kontrolom američkih entiteta te više neće biti pod kontrolom nijednog stranog protivnika,' izjavio je Trump. 'Imamo američke investitore koji preuzimaju, vode posao, i to najsofisticiraniji - Larry Ellison i drugi. To je sada potpuno američki vođeno.'

Reakcije Washingtona i Pekinga

Iako Kina nije javno potvrdila hoće li odobriti dogovor, Trump je rekao da je razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koji je 'dao zeleno svjetlo'.

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je kako dogovor vrednuje TikTok US na 14 milijardi dolara. 'Bilo je određenog otpora s kineske strane,' rekao je Vance. 'No ono što smo željeli postići jest zadržati TikTok u funkciji, ali istovremeno zaštititi privatnost podataka Amerikanaca, kako zakon zahtijeva.'

Dodao je da će ovim dogovorom korisnici TikToka u SAD-u imati 'više povjerenja nego ranije', jer će njihovi podaci biti sigurni i 'neće se koristiti kao propagandno oružje protiv naših građana.'

