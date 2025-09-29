Kraljevska obitelj iz Abu Dhabija uzima komad Trumpovog TikTok kolača

Kraljevska obitelj Abu Dhabija uskoro će postati suvlasnik TikTokovog američkog poslovanja. Fond MGX, kojim predsjeda šeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, preuzet će 15 posto udjela i jedno mjesto u upravnom odboru kada se TikTok US izdvoji iz matične kompanije.

Dogovor je postao moguć nakon što je američki predsjednik Donald Trump u četvrtak navečer potpisao izvršni nalog kojim odobrava transakciju i daje rok od 120 dana za finalizaciju detalja.

Američki kapital preuzima kontrolu

Prema postignutom aranžmanu, Larry Ellisonov Oracle, investicijska grupacija Silver Lake i MGX iz Abu Dhabija kontrolirat će ukupno oko 45 posto TikTok US. U konačnici, američke kompanije imat će nešto više od 65 posto vlasničkog udjela. Trump je naveo i Michaela Della te Rupert Murdochovu medijsku grupu Fox kao dio investitorskog kruga.

TikTokov kineski vlasnik ByteDance zadržat će 19,9 posto udjela u američkom poslovanju, piše Guardian.

'TikTok US bit će većinski u vlasništvu i pod kontrolom američkih entiteta te više neće biti pod kontrolom nijednog stranog protivnika,' izjavio je Trump. 'Imamo američke investitore koji preuzimaju, vode posao, i to najsofisticiraniji - Larry Ellison i drugi. To je sada potpuno američki vođeno.'