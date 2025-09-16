Peking: 'TikTok će u SAD-u koristiti kineski algoritam', oglasio se Trump

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da su SAD i Kina postigli dogovor kojim će se omogućiti nastavak rada aplikacije TikTok u SAD-u. Prema dogovoru, američka imovina aplikacije bit će prenesena u vlasništvo američkih ulagača, čime bi se mogla okončati gotovo godinu dana duga saga oko kineske tvrtke ByteDance

Riječ je o prekretnici u višemjesečnim pregovorima dviju najvećih svjetskih ekonomija, koje nastoje smanjiti napetosti u trgovinskom ratu koji je uznemirio globalna tržišta. Trump nije iznio pojedinosti sporazuma. Svaki dogovor mogao bi zahtijevati i odobrenje Kongresa, u kojem republikanci drže većinu. Podsjetimo, Kongres je još 2024. godine, za vrijeme administracije Joea Bidena, donio zakon kojim je ByteDanceu naloženo povlačenje iz SAD-a zbog zabrinutosti da bi kineske vlasti mogle pristupati podacima američkih korisnika i koristiti aplikaciju za špijunažu ili provođenje kampanja utjecaja. Wang Jingtao, zamjenik čelnika kineskog regulatora za kibernetičku sigurnost, izjavio je u ponedjeljak navečer da dogovor predviđa 'licenciranje algoritma i drugih prava intelektualnog vlasništva'. Dodao je da će ByteDanceu biti povjereno upravljanje sigurnošću podataka i sadržaja američkih korisnika, bez navođenja dodatnih detalja. Administracija Donalda Trumpa više je puta odgađala provedbu tog zakona, bojeći se reakcije milijuna korisnika i mogućih posljedica na političku komunikaciju. Rok za prodaju imovine aplikacije produljen je tri puta. Trump je pritom više puta isticao da mu je TikTok pomogao u reizboru prošle godine, a njegov osobni račun prati oko 15 milijuna korisnika. Bijela kuća je prošlog mjeseca otvorila i službeni TikTok profil. CNBC je u utorak izvijestio da bi dogovor mogao biti finaliziran u idućih 30 do 45 dana, a uključivat će postojeće investitore ByteDancea, kao i nove ulagače. Reuters tu informaciju zasad nije mogao neovisno potvrditi. Prijašnji pokušaji dogovora datiraju još iz proljeća, kada se razmatralo izdvajanje TikTokovih američkih operacija u novu tvrtku sa sjedištem u SAD-u, kojom bi većinski upravljali američki investitori. No plan je zaustavljen nakon što je Kina signalizirala da ga neće odobriti, uslijed Trumpovih najava visokih carina na kinesku robu.

TikTokov algoritam preporuka – ključ popularnosti aplikacije koji korisnicima nudi personalizirane sadržaje – već je godinama u središtu geopolitičkih napetosti. Još u prvom Trumpovu mandatu Peking je uveo izvozna ograničenja da bi spriječio prisilnu prodaju algoritma, a američki sigurnosni dužnosnici strahuju da bi sustav mogao poslužiti za širenje propagande ili polarizirajućih poruka. No Kina ustraje na modelu licenciranja. Američki dužnosnici ističu da TikTok mora biti potpuno odvojen od ByteDancea, no nejasno je koliko bi kineska kompanija zadržala kontrolu prema predloženom aranžmanu. Azijski investitor povezan s ByteDanceom potvrdio je da će 'novi američki TikTok koristiti barem dio kineskog algoritma, ali će ga dalje trenirati u SAD-u, na lokalnim podacima. Peking želi da se to doživljava kao izvoz kineske tehnologije u SAD i svijet', rekao je. Američki savjetnik blizak pregovorima opisao je to kao 'ultimativnu trgovinu tacosima' – akronim za 'Trump always chickens out' (Trump se uvijek povuče) te istaknuo: 'Na kraju Kina zadržava algoritam.' Dogovor je postignut nakon dvodnevnih pregovora u Madridu, a omogućit će da aplikacija ostane dostupna američkim korisnicima, unatoč zakonu kojim se od ByteDancea tražilo da proda američko poslovanje ili se suoči s potpunom zabranom. Kineski pregovarači, potpredsjednik vlade He Lifeng i zamjenik ministra trgovine Li Chenggang, najavili su da će Peking odobriti izvoz algoritma. Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da će novim entitetom upravljati američki ulagači, ali će aplikacija zadržati određene 'kineske karakteristike'. Prije ranijih rokova Bijela kuća bila je blizu dogovora po kojem bi udjele u američkom TikToku preuzeli investitori poput Andreessena Horowitza i Blackstonea, a Oracle bi preuzeo dio odgovornosti za zaštitu podataka. Iako nije jasno hoće li sadašnji okvir slijediti taj model, očekuje se ulazak novih ulagača nakon što su se pojedini povukli. Analitičari upozoravaju da zakon o prodaji ili zabrani, koji je prošle godine potpisao tadašnji predsjednik Joe Biden, zahtijeva da algoritmom u potpunosti upravlja američki subjekt, što bi isključilo licenciranje. No zakon također daje predsjedniku pravo da odluči je li ByteDance uistinu prodao TikTok, što Trumpu ostavlja mogućnost da sam odobri sporazum.