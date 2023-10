Koristite li ovu značajku na Samsungovu telefonu? Ako ne, trebali biste

Svi pametni telefoni, uključujući onaj na kojem možda i čitate ovaj članak, imaju litij-ionsku bateriju s određenim vijekom trajanja. On se mjeri u broju ciklusa potpunog punjenja/pražnjenja kroz koje može proći prije nego što počne slabiti. Prosječni životni vijek tipične Li-ion baterije je, piše Makeuseof, oko 300 do 500 ciklusa punjenja, odnosno oko dvije do tri godine.

Ako telefon planirate koristiti čim dulje, Samsungova značajka Protect Battery mogla bi pomoći u produljenju vijeka trajanja njegove baterije.

Što je Protect Battery?

Protect Battery je sustav upravljanja baterijom (BMS) uključen u Samsung pametne telefone koji koriste One UI 4.0 (Android 12) ili noviji. Djeluje tako da ograničava maksimalnu napunjenost baterije na 85 posto u nastojanju produljivanja životnog vijeka baterije.

Ako se pitate zašto ograničavanje kapaciteta baterije pomaže produžiti njezin životni vijek, u obzir morate uzeti definiciju potpunog ciklusa punjenja. Riječ je o potpunom punjenju i pražnjenju baterije, odnosno potpunom punjenju do 100 posto i zatim potpunom pražnjenju do 0 posto. Nakon što vaša baterija prođe kroz ciklus punjenja, isprazni se i više se ne može vratiti - ne zbog neke zlokobne greške u dizajnu tehnologije baterija, već zbog same prirode punjivih baterija.

Uzmemo li ovo u obzir, pitanje je kako Protect Battery pomaže, ako ne možete kontrolirati cikluse punjenja. Trik je u određenoj razini do koje je učinkovitije i sigurnije puniti bateriju. Ograničavanjem punjenja na 85 posto Protect Battery smanjuje trošenje punjenja i maksimizira performanse. Drugim riječima, zaustavlja proces punjenja čim dođe do faze u kojoj je najvjerojatnije da će vaša baterija propasti.

Također pomaže u zaštiti baterije od visokih temperatura i visokog napona nakon potpunog punjenja, što su dvije glavne opasnosti Li-ionskih baterija.

Kako koristiti Protect Battery?

Postoje dva glavna načina za korištenje Protect Battery na vašem Samsung pametnom telefonu. Prvi je jednostavniji.

Pronađite gumb Zaštiti bateriju povlačenjem statusne trake prema dolje. Ponovno prijeđite prstom prema dolje da biste otkrili ploču brzih postavki. Protect Battery trebala bi biti jedna od ikona prikazanih u jednom od odjeljaka ploče. Ako je nema, možete je dodati dodirivanjem ikone s tri točke, odabirom gumba Uredi i odabirom Protect Battery s popisa opcija.

Drugi način uključuje pokretanje iz aplikacije Postavke.

Otvorite aplikaciju Postavke i odaberite Baterija i njega uređaja. Dodirnite Baterija i dođite do Više postavki baterije na dnu. Uključite prekidač pokraj Zaštiti bateriju (Protect Battery).

Ako želite malo prilagoditi značajku, možete postaviti Bixby rutinu koja se uključuje kada su ispunjeni određeni uvjeti. Na primjer, možete stvoriti rutinu koja uključuje zaštitu baterije dok spavate i automatski je isključuje neposredno prije nego što se probudite.