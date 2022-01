Koliko Starlinkovi sateliti smetaju znanstvenicima i što ih tek čeka: Nova studija otkriva veličinu problema

Konstelacije internetskih satelita, kao što su znanstvenici na nekoliko navrata upozoravali, nastavljaju remetiti promatranje neba

Teleskopi rade na malo drugačiji način - kad promatračnica snima slike udaljenih objekata, one to rade dugom ekspozicijom, odnosno sakupljanjem velike količine svjetla tijekom dugog razdoblja. Rezultat je jedna slika koju ljudsko oko nikako ne može registrirati bez pomoći tehnologije. Kad Stalinkov satelit proleti kroz vidno polje promatračnice, on ne izgleda kao da se kreće, već kao duga bijela crta koja blokira sve iza sebe. Te se crte najviše vide tijekom kasnog popodneva i ranog jutra - ključnim razdobljima za prepoznavanje objekata između Sunca i Zemlje - poput asteroida.

Promatračnice prate asteroide snimajući slike čija ekspozicija traje nekoliko dana, no danas 20 posto tih snimki ne uspijeva zato jer se preko njih 'prešetao' satelit iz SpaceX-a. Tom Prince, profesor fizike sa Caltecha i koautor studije kaže da problem još nije jako velik. 'Postoji šansa da nećemo vidjeti asteroid ili drugi skriven objekt smješten iza crte koju napravi satelit, no usporedimo li njihov utjecaj s vremenskim neprilikama poput oblačnog neba, Starlink bar zasad nije pretjerano velik problem' zaključio je.

S obzirom da Elon Musk i njegova kompanija nisu jedini koji posežu za milijardama dolara zarade na satelitskom internetu, nebo će nakon što ga se domognu Amazon i Oneweb biti prekriveno s preko sto tisuća satelita, dok će snimanje pomoću osjetljivih obzervatorija poput Vere C. Rubin biti praktički nemoguće.

Može li nam pomoći tehnologija?

Postoji šansa da ćemo s vremenom uspjeti istrenirati algoritme da učinkovito brišu podatke koje stvaraju objekti poput satelita, a također postoji i šansa da ćemo s vremenom obzervatorije s mrežama satelita moći koordinirati kako bi u određenom vremenskom razdoblju promatranje neba bilo moguće. Potonji plan moguć je uz trenutno stanje neba, no nakon što na scenu stignu svi satelitski interneti, morat ćemo se osloniti na algoritme.

Također je moguće proizvoditi satelite s manje reflektivnim materijalom, no nažalost to je rješenje uspjelo samo smanjiti svjetlinu crta na snimkama. Najgori dio priče je što je ovaj fijasko doslovno nezaustavljiv. Ako Starlink ove sekunde zaključi da su uprskali stvar i nekim čudom poruše sve satelite koje su poslali u orbitu, njihovo mjesto će samo zauzeti mega korporacije iz Rusije ili Kine kojima je još manje stalo do planetarne sigurnosti. Da citiramo slogan filmskog klasika Aliens vs Predator: 'Tko god pobijedi, mi gubimo.'

Tim rečeno, danas se suočavamo s velikim problemom na kojeg apsolutno nitko nema odgovor. Astronomi su se obratili UN-u i mole ih da izmisle neke regulative koje bi spasile promatračnice na tlu, no male su šanse da će se SpaceX, Amazon i ostale kompanije dugo premišljati između premise sigurnijeg planeta ili masivne zarade.

'Problem sa međunarodnim zakonima i regulacijama je taj što stupaju na snagu puno sporije od novih tehnologija, što znači da do trena kad se svi dogovore oko pravila i ta pravila sprovedu u stvarnost, cijela stvar će biti gotova' rekao je John Berentine, astronom i voditelj javnih regulativa u International Dark-Sky Associationu. Drugim riječima, bitka za astronomiju s tla je već izgubljena.

Kraj jedne ere

Premda ideja dovođenja interneta na najzabačenije dijelove planeta zvuči kao plemenita vizija, valja voditi računa da niti jedna kompanija to ne radi iz altruzima. Oni neće svijetu donijeti besplatan internet - sve će to naplatiti, dok će sanjari koji gledaju u nebesa moći gledati kako im konstelacije Amazonovih i Starlinkovih satelita uništavaju snimke.

Koliko god upozoravali i koliko god se trudili, znanstvenici na koncu neće moći napraviti ništa protiv korporacija. Tisućama godina stara tradicija promatranja neba, što zbog društvenih, što zbog znanstvenih razloga bit će privedena kraju.