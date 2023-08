Gejming ekstravaganaca: U kolovozu dolazi toliko igara da ćete neke od njih morati staviti na listu čekanja

WrestleQuest je retro igra u kojoj preuzimate ulogu ikoničkih pro-hrvača iz osamdesetih i devedesetih - smještenih u koncept japanskog RPG-a na poteze. Riječ je o zbilja jedinstvenom konceptu koji će možda odbiti dio igrača, no koji će oduševiti svakog tko je nekad davno volio gledati Hulk Hogana, Macho Mana, Jake the Snakea, Undertakera i ostale.

10. kolovoz

Najnoviji naslov tima Deck 13 (Lords of the Fallen, The Surge, The Surge 2) pod imenom Atlas Fallen prati glavnog lika koji kreće u rat s bogom Sunca kako bi spasio čovječanstvo. U borbi ćete morati kombinirati dva glavna oružja za stvaranje svojeg jedinstvenog stila borbe, a cijela stvar smještena je u otvoreni svijet prekriven, pa, pijeskom.

Stray (BlueTwelve Studio)