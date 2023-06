Retro uživancija za ljubitelje pucačina: Zaigrali smo Warhammer 40K: Boltgun

Boltgun je igra u kojoj, na koncu, igrate svemirskog marinca kojem se između trenutne pozicije i cilja nalazi hrpa sljedbenika Kaosa. Demoni, posrnuli svemirski marinci i tone do zuba naoružanih kultista predočeni su ikoničkim dvodimenzionalnim likovima, a svijet oko vas izgleda kao da pripada videoigri s kraja devedesetih. Izgled Boltguna nije slučajan - na koncu, spada u prominentni žanr takozvanih boomer shootera, pucačina iz prvog lica koje namjerno izgledaju kao da ih igra gerijatrija s više od 40 godina. Njihov tempo, s druge strane, obilježava sve osim inertnosti - dapače, naslovi poput Boltguna munjevite su igre u kojima stajanje na mjestu obično znači brzu smrt, a vješto baratanje oružjima i mobilnost garantiraju pobjedu.

Pucačkim videoigrama, unatoč popularnom mišljenju, za funkcioniranje ponekad nije potrebna priča. Sve što je bitno su osnovna premisa, neprijatelj na nišanu i hrpa zabavnog oružja. Uz opširan i kompleksan svijet budućnosti koji za sobom povlači Warhammer 40.000 , ova tvrdnja možda zvuči kao svetogrđe, no uzmemo li u obzir premisu Boltguna, manjak angažmana po pitanju radnje lako možemo zatrti pod tepih.

Kad smo prvi put pokrenuli Boltgun, sve oko igre vrištalo je devedesetima - od heavy metal glazbe u glavnom izborniku, preko pikselizirane grafike, do same dinamike koja ispred priče stavlja igrivost, zabavu i frenetičnu akciju. Borba protiv heretika koji su zauzeli ljudsku bazu u udaljenom svijetu predvidljiv je klišej, no ono što cijelu stvar čini posebnom imerzivna je pucnjava, adrenalinom nabijeno natjeravanje s negativcima i nevjerojatan osjećaj moći.

Na koncu, glavni lik je genetski modificiran oklopljeni ubermensch, čiji svaki korak masivnim hodnicima odzvanja kao da njima kroči tenk, a ne čovjek. Vaša oružja su bučna, eksplozivna i megalomanska, a neprijatelji su brojni i zabavni za tamanjenje. Ako se odlučite za najveću težinu, igra će vam početi implicirati da se određenim vrstama negativaca treba pristupati korištenjem raznih vrsta oružja, no o tome se do treće težine ne morate uopće brinuti.