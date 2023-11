Kina i SAD potukli su Europu u AI-ju i čipovima, no u ovom području poraz nije opcija

Međutim, kada je četiri tjedna star francuski AI startup osigurao 105 milijuna eura za svoj startni krug, pokazao je da Europa nije u toliko nepovoljnom položaju kao što to ljudi misle. Iako je AI zasićeno tržište, kvantno računarstvo može omogućiti Europi da 'preživi' i konkurira u stoljeću kojim vladaju Kina i SAD.

Osim što imaju veliku populaciju i kopnenu površinu, Sjedinjene Države već desetljećima definiraju inovacije. Bilo da govorimo o Silicijskoj dolini, Wall Streetu ili Hollywoodu, Amerika je postigla brz rast i kvalitetu prije mnogih drugih.

Prema IBM-u, kvantno računarstvo je 'tehnologija koja se brzo razvija i koristi zakone kvantne mehanike za rješavanje problema koji su previše složeni za klasična računala'. Ovi strojevi nude više snage, brzine i točnosti pohranjivanjem i obradom informacija.

To je tehnološka utrka koju Europa ne smije izgubiti

Samo u 2022. u kvantnu tehnologiju uloženo je 2,35 milijardi dolara (2,15 milijardi eura) jer je ključno to da postane manja, brža i moćnija. Iako je financiranje prilično slično u SAD-u i Europskoj uniji, Boston Consulting Group istaknuo je slabosti koje Europa mora ispraviti kako bi pobijedila druge nacije u kvantnoj utrci.

Prema izvješću tvrtke, ovo je 'tehnološka utrka gdje si Europa ne može priuštiti poraz', ali već zaostaje jer EU nema koordinacije, odgovarajućeg privatnog financiranja i strategija za maksimiziranje talenta od najranijih obrazovnih točaka.

Izvješće spominje neuspjeh Europe da ubire nagrade od industrije poluvodiča kao dokaz da će ta regija opet izgubiti vodstvo ako ne zauzme drugačiji pristup. Grupa predviđa da će kvantno računarstvo stvoriti vrijednost od 450 do 850 milijardi dolara (od 412,5 do 780 milijardi eura) u sljedećih 15 do 30 godina.

Osim što zaostaje u financiranju, talentima i strategiji, Europa se ne natječe samo protiv SAD-a. Kina je dosad doprinijela najvećim ulaganjima u tu industriju. Kineska vlada tvrdila je da će izdvojiti 15 milijardi dolara (13,75 milijardi eura) za kvantna istraživanja, s najvećim naglaskom na kvantno računarstvo i softver. Ovo stvara novu AI utrku, isključivo usredotočenu na stvaranje rješenja za koja europskoj tehnici ponestaje opcija.