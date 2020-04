Pronađite si neki hobi i ne zaboravite osnovnu misiju, a to je ostati doma i tako sačuvati vaše i tuđe zdravlje, poručuju znanstvenici koji su dugo vremena proveli u udaljenim istraživačkim stanicama

Svijet je zaključan. Od Hrvatske do Sjedinjenih Država, od Perua, do Francuske, od Indije, do Južne Afrike i Novog Zelanda, milijarde ljudi zatvoreno je u vlastite domove. Svi čekaju u nadi da će ovo ekstremno socijalno distanciranje usporiti širenje koronavirusa. Nitko nije siguran koliko će dugo trajati ta izolacija; neki stručnjaci kažu da bi ona mogla potrajati nekoliko mjeseci ili više. Pa kako ostati zdrave pameti u ovoj čudnoj novoj stvarnosti?