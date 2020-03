Zaglavili ste u samoizolaciji? Zabavite se s ukućanima uz ove izvrsne društvene igre

Donosimo vam kolekciju izvrsnih društvenih igara skrojenih za apsolutno svačiji ukus, uz koje će sati u zatvorenom prostoru proći za čas

Igra vam se naslov u kojem kao filmsko čudovište razarate Tokio? Nema problema: sakupite prijatelje i zaigrajte izvrsni King of Tokyo. Riječ je o dinamičnoj i vrlo zabavnoj igri za više-manje sve uzraste, za koju vam treba malo znanja engleskog, malo razumijevanja osnovne strategije te naravno - malo sreće. King of Tokyo ima i nastavak pod imenom King of New York koji dodaje još čudovišta, još moći i još stvari za razbijanje.