Odzvonilo mobitelima u osnovnim školama? Fuchs otkrio detalje o novom pravilniku i zabrani

'Možete očekivati vrlo skoro pravilnik u školama koji će definitivno zabraniti upotrebu mobitela u osnovnim školama, i pod satom i izvan sata', rekao je Fuchs za RTL, dodavši da se u srednjim školama zabrana neće moći provoditi jednako strogo. 'Zasigurno će biti zabranjeno za vrijeme satova, osim ako profesori ne koriste uređaj za potrebe nastave, ali pod odmorima nije tako jednostavno', objasnio je.

Iako je spomenuo i mogućnost zakonskog rješenja koje bi ograničilo korištenje mobitela maloljetnicima, usporedivo s postojećim zabranama alkohola i cigareta, ministar ističe da za to treba širi društveni konsenzus. 'Zakonska rješenja su relativno jednostavna za propisati, ali trebamo više rasprava i dogovora', kazao je Fuchs.

Na pitanje o osobnom iskustvu s mobitelima, Fuchs je priznao da ni u vlastitoj obitelji nije lako postaviti granice. 'Imam unuke tinejdžere i, nažalost, provode previše vremena na mobitelima. Pokušavam utjecati na njihove roditelje, ali situacije su vrlo različite; neki su pod kontrolom više, neki manje.'