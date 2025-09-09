Kako je Putin krenuo na vlastite građane: 'Sutra će kontrolirati 99 posto'

Dok ruske trupe polako napreduju na bojišnici u Ukrajini, Moskva je nedavno otvorio novu frontu – prema vlastitim građanima, a cilj je potpuna kontrola digitalne komunikacije. Podsjetimo, Kremlj je lansirao vlastitu aplikaciju za razmjenu poruka Max, predstavljenu kao 'nacionalni Messenger', ali prema kritičarima, riječ je o još jednom koraku prema potpunoj digitalnoj kontroli građana; špijunu u džepu koji vlastima omogućuje uvid u svaku poruku

Inspiriran kineskim modelom, Kremlj gura građane prema korištenju nove aplikacije za razmjenu poruka Max, koja omogućuje vlastima pristup osobnim podacima i istodobno izolira korisnike od ostatka interneta. Aplikacija se uspoređuje s kineskim WeChatom, budući da nema end-to-end enkripciju, a pravila privatnosti predviđaju pristup čitavom nizu podataka – od razgovora i kontakata do fotografija i lokacije. 'Tvorci aplikacije otvoreno kažu da će sve predati vlastima', upozorava Mihail Klimarev, šef prognane organizacije Russian Internet Protection Society, piše Politico. 'Za registraciju je potreban ruski ili bjeloruski broj mobitela, a on se dobiva tek uz državnu identifikaciju, što znači da se svaka aktivnost može pratiti do pojedinca. Sve što tamo radite dostupno je FSB-u', dodaje Klimarev.

Nagli rast uz pomoć države Aplikacija Max, čiji logo izgleda bezazleno – oblačić na plavoj podlozi – bilježi eksplozivan rast; s milijun korisnika u lipnju skočila je na 30 milijuna u rujnu. Iako je i dalje daleko iza konkurenata (WhatsApp procjenjuje se na 96 milijuna korisnika u Rusiji, a Telegram na oko 90 milijuna), Max ima ono ključno – potporu države. Predsjednik Vladimir Putin u lipnju je potpisao zakon o stvaranju 'nacionalnog Messengera', a za razvoj je zadužen VK, kompanija pod državnom kontrolom i u vlasništvu ljudi bliskih Putinu. Na njezinu čelu nalazi se sin jednog od njegovih najbližih suradnika, Sergeja Kirijenka. Od rujna svi novi telefoni prodani u Rusiji moraju imati unaprijed instaliran Max. Paralelno, regulator Roskomnadzor počeo je blokirati pozive na WhatsAppu i Telegramu, pod izlikom borbe protiv prevaranata i terorizma. WhatsApp, u vlasništvu Mete, nazvao je to pokušajem kršenja prava građana na sigurnu komunikaciju. Neovisni mediji javljaju da su državni službenici, bankari i bolničko osoblje pod pritiskom da prijeđu na Max. Aplikacija se promovira kroz službene kampanje i na društvenim mrežama, uz pomoć influencera i slavnih. Jedan bloger je u viralnom videu bio oduševljen činjenicom da aplikacija radi 'čak i u garaži', dok je drugi istaknuo da se može koristiti 'čak i u liftu'. U nekim gradovima, razglasom na ulicama najprije se upozorava građane da ne objavljuju snimke dronova, a zatim se reklamira Max kao 'siguran i praktičan način komunikacije'. Plan je da Max s vremenom, poput WeChata, uključi i državne, bankarske te komercijalne usluge.

