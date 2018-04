Kako je otkaz lansirao karijeru domaće poduzetnice: 'Morate imati stav da je sve dobro u životu'

Kata Barišić, poduzetnica, vlasnica PokloniMe portala i osnivačica Zagreb Time Travel aplikacije podijelila je na ICT Supergirls 2018 konferenciji deset savjeta za svaku uspješnu osobu. Ispričala je i zašto je otkaz bio najbolja stvar koja joj se dogodila

Kata Barišić, vlasnica PokloniMe portala i osnivačica Zagreb Time Travel aplikacije i stranice koja je osvojila niz nagrada na startup natjecanjima, podijelila je s punom dvoranom djevojaka, žena i pokojim muškarcem kako je otkaz bio najbolje što joj se dogodilo. Stotinjak okupljenih u Tehnološkom parku na Zagrebačkom velesajmu budno je upijalo svaku riječ koju im je u srijedu rekla u sklopu svog predavanja na ICT Supergirls 2018 konferenciji koju je organizirao Lemax.

Cilj događaja je razbiti stereotipe te kroz predavanja uspješnih poslovnih žena dokazati mladim djevojkama, ženama i javnosti da je ICT sektor (informacijske i komunikacijske tehnologije) rezerviran jednako za muškarce i žene, te da u ovom području svi mogu biti uspješni. Iz tog razloga, ovogodišnji slogan je 'You can do IT', čija će se tematika provlačiti kroz sva predavanja. Događaj je besplatan i informira o različitim mogućnostima koje nudi ICT industrija, a koje su danas dostižnije nego ikad prije, bez obzira na stečeno obrazovanje.

Odmah na početku svog predavanja Barišić je rekla kako su za vrijeme krize i njenu firmu zahvatili masovni otkazi te su ona i mnogi njene kolege dobili mail u kojem je pisalo 'ne cveta cveće ni u naše poduzeće, dođite po knjižice'.

Sa prisutnima je podijelila 10 savjeta kojih se ona držala, ali i do kojih je sama došla na svom sedam godina dugom poduzetničkom putu.