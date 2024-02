Iznenađujuće zabavna pucačina za više igrača: Zaigrali smo Helldivers 2

Eksplozivna satira

Igrači se, kao i u prvom nastavku, protiv neprijatelja demokracije bore širokim asortimanom vatrenog oružja, koristeći sve od pištolja niskog kalibra do preleta bombardera i orbitalnih udara. Rezultat je dinamična i nerijetko kaotična oluja metaka i vatre za jednog do četiri igrača, začinjena zdravom dozom vrlo ubojite prijateljske vatre. Prvi Helldiversi su pojam kolateralne žrtve posudili iz Magice, igre u kojoj igrači kao čarobnjaci nerijetko gube kontrolu nad besmisleno moćnim čarolijama, tamaneći neprijatelje, suborce, a ponekad i sebe. Ovdje sigurnu smrt jamče stvari poput autonomnih stražarskih sustava, loše plasiranih naredbi za bombardiranje ili dobrog starog utrčavanja nekome pred nišan.

Za razliku od prošlih Helldiversa, smrt lika usred misije prihvaća se puno liberalnije i opuštenije. Igrači nakon izgubljenog kolege mogu iz orbitalnog broda pozvati pojačanje i to po misiji mogu napraviti petnaest puta. Jedino što vas sprječava da neprestano ponavljate narudžbe oružja, suboraca i opreme su vremenski rokovi između dvije taktičke komande. Naime usred akcije je moguće pozvati sve od dodatne opreme do novih oružja, ali za to je u izborniku potrebno ukucati kombinaciju tipki.

Ako ovo radite dok iz svih smjerova nadiru izvanzemaljci, stres i kaos mogu utjecati na preciznost ukucavanja šifre, jer ako pogriješite, morate je unijeti ispočetka. Ova mehanika, prvi put korištena u prvim Helldiversima, radi solidno i u Helldiversima 2. Premda nikad nismo bili preveliki fanovi maničnog ukucavanja šifre usred borbe, jasno nam je zašto je prisutna.