Spider-Man 2 je sve što se od nastavka moglo očekivati. I to možda nije najbolja stvar

Igra je, očekivano, prilagođena novoj eri hardvera, nudeći spektakularne vizuale na PlayStationu 5 i gurnuvši virtualni New York prema novim razinama grafičke imerzije. Borba je, kao što se može očekivati, ekstenzija onog što smo već vidjeli, dodajući razne gadgete kojima se koristi Spiderman.

Marvel's Spider-Man 2 kulminacija je Insomniacove ere igara o Spidermanu, povezujući radnju prošlih nastavaka u onu koja objedinjuje avanture Petera Parkera i Milesa Moralesa - do te mjere da je dijelom doslovno igrate s obojicom. Svaki od likova, naravno, ima svoje specijalne poteze i mehanike, no ne toliko različite da bi ikoga zbunile ili otuđile.

S obzirom na to da je prvi kolač bio dobar, repete su možda bile malo dosadnije, pa pretpostavljamo da će i treća igra u serijalu obaviti ono što se od nje očekuje.

Insomniacov Spider-Man je, bez dvojbe, bio jedno od najvećih iznenađenja posljednje ere PlayStationa 4. Otvoreni teatar New Yorka kombiniran s elegantnim animacijama, brzom borbom, hrpom usputnih aktivnosti i konačno - dobrom pričom doživio je toliki uspjeh da je polučio polunastavak u obliku Marvel's Spider-Man: Miles Moralesa, igru koja, premda ima novog glavnog lika i priču, nudi više-manje istu stvar kao i izvorni naslov.

Tona sadržaja - sve odjednom

Na sve ovo nadovezuje se preko deset vrsta mini igara i zadataka koje ćete moći raditi među misijama, pretvorivši već nabrijanu akcijsku igru u konstantan nasrtaj dodatnog sadržaja. Ako imate ikakve naznake opsesivno-kompulzivnog poremećaja, novi Spider-Man 2 će vam svom silinom neprekidno ispunjene radne liste uzrokovati blaži napad anksioznosti.

Ovo je, do neke mjere, dio dizajna i same priče. Očito je da Insomniac nastoji igračima stvoriti dojam svijeta koji je u kaosu te koji njihovu pažnju i vrijeme pokušava rastegnuti do maksimuma.