Francuska donijela strogi zakon: Zabrana pristupa društvenim mrežama za mlađe od 15 godina

'Francuska prednjači u Europi kad je u pitanju zaštita naše djece i tinejdžera' , istaknuo je u videu objavljenom na društvenim mrežama te zahvalio zastupnicima u parlamentu što su podržali taj zakon.

Predsjednik Emmanuel Macron, koji je bio gorljivi zagovornik uvođenja ovakve zabrane, obećao je da će odluku parlamenta provesti do rujna.

'Ustavno vijeće sada mora odlučiti o tome, a onda će biti vrijeme da se poduzmu mjere kako bi se ova mjera ostvarila i zaštitila naša djeca na internetu', dodao je na platformi X.

Zabrana bi se, piše France24, trebala uvesti u dvije faze. Osobama mlađim od 15 godina će od 1. rujna biti zabranjeno stvaranje novih računa na društvenim mrežama, a zabrana će se na postojeće račune primjenjivati od siječnja 2027.

Ministrica za digitalnu politiku Anne Le Henanff, uoči glasovanja, istaknula je kako je vremenski okvir realan, jer već postoje alati za provjeru dobi, a na platformama je da to pravilo nametnu i provode.

'Za četiri mjeseca, svi mi u Francuskoj morat ćemo dokazivati svoje godine. Ako je netko mlađi od 15 godina, račun će biti zatvoren', istaknula je ministrica.

Zanimljivo, zakon ne predviđa nikakve kazne za djecu ili roditelje.

Osim zabrane pristupa društvenim mrežama za mlađe od 15, Francuska s početkom nove školske godine uvodi još jednu zabranu - onu korištenja mobilnih telefona u srednjim školama.

Inače, Francuska i druge države članice, sve jače pritišću EU da uvede zabranu korištenja društvenih mreža za djecu i mlade.

Predsjednica EU-a Ursula von der Leyen već je izjavila kako bi djeca trebala imati 'postupan pristup' društvenim mrežama, no za sad EU nije donijela nikakve konkretne odluke o zabrani.