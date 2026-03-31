IT-jevci, tražite posao? Pogledajte koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Payten traži Sistem integratora (m/ž) za rad u ATM timu. Kandidat treba imati najmanje pet godina iskustva na sličnim poslovima, uključujući instalaciju, konfiguraciju, održavanje i troubleshooting MS operativnih sustava (Windows 7 i 10), kao i napredno razumijevanje mrežnih protokola i umrežavanja. Prednost imaju kandidati s iskustvom rada na ATM-ovima, poznavanjem NDC/DDC protokola, certifikacijskih procesa (MC, VISA, EMV), CEN/XFS standarda te općenitim znanjem ATM tehnologije. Prijave do 2. travnja.

Jacktime S.A., Podružnica Zagreb traži Junior Data Scientista (m/ž) s diplomom iz matematike, statistike, fizike ili srodnog područja (poželjno magisterij). Potrebno je znanje statističkog modeliranja i programskih jezika poput SQL-a, Pythona ili R-a te iskustvo u analizi podataka. Kandidat treba imati znanja iz područja machine learninga, rada s velikim skupovima podataka i cloud tehnologijama. Poslodavac nudi hibridni model rada, fleksibilno radno vrijeme, dodatke za prijevoz i prehranu te brojne benefite nakon probnog roka. Prijave do 6. travnja.

Organizacija CeliVita – Život s celijakijom traži Voditelja razvoja partnerstava (m/ž) s iskustvom u B2B prodaji ili razvoju partnerstava. Idealni kandidat ima razvijene komunikacijske, pregovaračke i organizacijske vještine, proaktivan je i preuzima odgovornost za rezultate. Prednost je osobno iskustvo života bez glutena ili sa celijakijom. Nudi se rad na pola radnog vremena, fleksibilno radno vrijeme i mogućnost rada od kuće, uz priliku za profesionalni razvoj. Prijave su otvorene do 4. travnja.

APPROBO zapošljava na poziciji Tehničar za telekomunikacije (m/ž). Potrebna je SSS tehničke, telekomunikacijske struke ili slično sa ili bez iskustva, spremnost za terenski rad i osnovno poznavanje rada na računalu. Poslodavac nudi podršku u radu, mogućnost stjecanja iskustva, bonuse na plaću, službeni automobil te edukacije. Požuri i prijavi se do 5. travnja.

INTER SOLUTIO traži Oracle / .NET programera (m/ž) s VŠS ili VSS (FER, FOI, PMF ili ekonomija). Poželjno je znanje Oracle i MS SQL baza podataka te iskustvo s tehnologijama poput SQL, PL/SQL, APEX, C#, .NET Core i Docker. Traži se samostalna, odgovorna i timski orijentirana osoba. Poslodavac nudi mogućnosti edukacije, stimulativna primanja i rad u dinamičnom okruženju. Prijave do 5. travnja.

