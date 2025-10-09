Isprobali smo zanimljivu UN-ovu online igru: Kako spriječiti katastrofe i pripremiti se na potres i poplave

Interaktivna edukacija donosi pet scenarija u kojima igrač urbanim planiranjem i pripremama za katastrofe mora potencijalni rizik svesti na minimum

Uz sve veće posljedice klimatskih promjena i sve veću gustoću naseljenosti, prirodne katastrofe iz godine u godinu prijete sve većem broju ljudi. Online igra UNDDR-a pod imenom Stop Disasters izašla je 2007. godine, no sad je dostupna na webu te odnedavno podržava i hrvatski jezik. Odrasle i djecu uči kako graditi gradove i sela otpornije na katastrofe, a pomoću nje korisnici doznaju kako položaj kuće i materijali od kojih je izgrađena mogu spasiti živote. Također je velika važnost pridodana pravovremenim sustavima ranog upozorenja, evakuacijskim planovima i edukaciji koja bi jednog dana mogla spasiti živote.

Riječ je o grafički jednostavnoj simulaciji koja u trenutnoj verziji uključuje pet scenarija, a igrač mora spašavati živote nadogradnjom postojećih zajednica te pripremom za neminovnu katastrofu. Svaki se scenarij također može igrati na tri težine te traje od 10 do 20 minuta, ovisno o vrsti katastrofe i vašoj vještini.

Igra je predviđena i za školsku obuku djece od devet do 16 godina, kao i za akademske, stručne i neformalne oblike obrazovanja. Drugim riječima, primjerena je skoro svim uzrastima, a kako je izašla 2007. godine, 2019. i 2024. dobila je tehničke nadogradnje.

Igru smo isprobali preko web preglednika te smo zaigrali dva od pet scenarija. Riječ je, u osnovi, o naslovu u kojem raspolažete određenim budžetom, nadograđujete zgrade i pripremate se za neminovnu katastrofu. Također nemate beskonačno puno vremena. Zgrade ne možete grupno selektirati, što igri daje određenu mjeru užurbanosti. S druge strane, sve što možete raditi, bilo na terenu, bilo na samim zgradama, primjenjivo je i u pravom životu.

Primjerice, u scenariju prilagođenom našim područjima glavna prijetnja je - poplava. Prvo što morate napraviti jest izgraditi važne zgrade na uzvisini do koje ne može doći voda te osigurati da se svi bunari moraju zatvoriti. Nadalje, igra daje velik naglasak na to kako se zgrade i ustanove mogu osigurati od štete koju nanosi poplava, kao i rizike vezane uz izgradnju u blizini rijeka.

Nakon što ste izgradili sve što se od vas traži te osigurali sustave ranog upozorenja, možete pokrenuti katastrofu i saznati koliko je vaša intervencija zapravo pomogla. Tim rečeno, ova igra nije laka – na izboru vam je velik broj opcija, a svaka od njih jasno je objašnjena u kontekstu pravih rizika te daje zanimljiv uvid u to kako bi se sela i gradovi morali graditi da se jednog dana spasi što veći broj života.