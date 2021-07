[FOTO] Oči, njuška, brkovi... Isprobali smo domaće tablet računalo za djecu i poneke odrasle

Uređaj poput ovog pogodan je za manju djecu koja tek prave prve korake u otkrivanju onoga što im sve digitalni svijet može ponuditi

Domaći distributer Intelkoma u ponudu je dodao tablet računalo namijenjeno djeci i nazvano MeanIT K10 Plus Kids.

Uzme li se u obzir ciljana publika, vjerujem da je dizajn modela K10 Plus Kids pun pogodak, a ne bi me začudilo ako šarmira i nemali broj odraslih.

Straga je K10 Plus Kids izbočen i ukrašen kako bi izgledom podsjećao na mačku. Tu su oči, njuškica, brkovi... Po sredini je smješten plastični nosač na koji je moguće osloniti tablet kako bi samostalno stajao, a stražnja kamera u sredini je pri vrhu.

Na desnom bridu - do gore do dolje - nalaze se tipka za uključivanje i isključivanje uređaja, ladica s plastičnim poklopcem u kojoj su 3,5-milimetarski audio ulaz za slušalice, utori za microUSB i napajanje DC-5V te tipke za regulaciju glasnoće zvuka.

Zaslon je IPS LCD, dijagonale sedam inča (17,7 centimetara) i razlučivosti 1024 puta 600 piksela, uz omjer stranica 16:9. Riječ je o substandardnoj razini razlučivosti, čak i kad bi bila riječ o igrački. Model x20 bio je razlučivosti 1280 puta 800 piksela, što bi trebala biti donja granica.

Ovako je K10 Plus Kids opremljen zaslonom s prilično mutnom i zrnatom slikom, ne baš primjerenom dječjim očima, uz prigušen prikaz boja, solidan kontrast i razmjerno dobru osjetljivost na dodir.

Pogoni ga četverojezgreni ARM procesor Allwinner Sun8iw15 radnog takta do 1,3 GHz, podržan s dva gigabajta radne memorije.

Adekvatan je za najosnovnije zadaće, ali ne očekujte puno više od toga, niti veliku brzinu rada. Od 16 GB ugrađene memorije dostupno će vam biti 12 GB. Nije puno, ali je proširivo već spomenutom memorijskom karticom.

Dvije mogućnosti punjenja

Kao i u modelima x10 i x20, K10 Plus Kids ima po jednu kameru sprijeda i straga. Sa senzorima od 0,3 i dva megapiksela, tu su reda radi. Dobro će poslužiti za igru i navikavanje djeteta na korištenje kamere, a sve iznad toga je prvoklasni optimizam.

Baterija je također iznenađujuće malog kapaciteta - tek 3000 mAh (po nekim testovima i manje: 2850 mAh). Model x20 ima 5000 mAh, ali treba imati u vidu to da također ima veći zaslon više razlučivosti. Računajte na oko pet do šest sati autonomije, uz oko sat vremena za punjenje od nule do sto posto.

Možete ju puniti putem utora za microUSB ili DC-5V. U paketu s uređajem dolaze oba kabela i adapter.

Operativni sustav je Android 10 Go. Naći ćete također predinstalirane aplikacije kao što su iWawa - omogućava dječji način rada i alate za roditeljski nadzor - aplikacije za crtanje i sviranje glasovira, niz edukativnih aplikacija i igara, pa čak i karaoke. Tu je također standardan set Googleovih aplikacija.

Aplikaciju iWawa možete koristiti umjesto klasičnog sučelja za Android kako biste bili sigurni da dijete ne švrlja kojekuda po uređaju i webu.