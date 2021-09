[FOTO/VIDEO] Samsung Galaxy Z Flip3 5G: Jak procesor, solidna građa i brz ekran, a jedna stvar je posebno zanimljiva...

Najnoviji uređaj iz Samsunga ispunjava obećanje koje su proizvođači diljem svijeta prije tri godine obećali - preklopni telefon koji je napravljen za prosječnog korisnika

Preklopni telefoni, jedan od tehno trendova koje su mnogi opisivali kao budućnost do danas nisu postali dijelom svakodnevice, no i dalje nastavljaju svoju postupnu evoluciju. Uređaji s preklopnim ekranima do danas se nisu pokazali kao nužan evolucijski korak mobilnih telefona, već kao svojevrsni kuriozitet koji bi, uz dovoljno iteracija, mogao postojati rame uz rame s iteracijama dizajna staklene pločice kojeg je Apple popularizirao prije nešto više od deset godina.

Mjesto gdje se ovi uređaji, doduše, mogu i te kako istaknuti je u polju luksuzne robe – smartfona koji nadopunjuju stilski izražaj i koji pored osnovne funkcije koja promovira kompaktnost služe kao vrlo funkcionalan modni dodatak. Zahvaljujući dolasku Galaxy Z Flipa3 5G, ovaj koncept je konačno ostvariv.