[FOTO] Avangardni hibrid za tehno sladokusce: Isprobali smo Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Od bržeg ekrana, preko jačeg procesora, pa sve do inovativnog softvera - čini se da najnoviji preklopni tablet iz Samsunga ima skoro sve...

Podrška za S Pen

Naravno, to nije sve - najnoviji Z Fold3 5G naoružan je podrškom za S Pen, Samsungovu olovku koja izgleda dosta slično kao prošlogodišnji model, no dolazi sa specijalnim značajkama napravljenima za ovaj smartfon. Premda ju nismo imali prilike isprobati, znamo da dolazi s vrhom koji se uvlači te osigurava da se zaštita na zaslonu ne savine pod jakim pritiskom.

Osjećaj korištenja

Za kraj, tu je i sam dizajn kućišta - premda je samo za nijansu kompaktnije od prošlogodišnjeg, puno je ugodnije za držanje i otvaranje. Preklapanje više nema onaj grubi kick na kraju, rad u oba načina ide glatko i brzo, a sve prati osjećaj da smo svakim korakom bliže idealu o kojem smo sanjali tijekom rane ere uređaja s preklopnim zaslonima.

Problem je, doduše, taj da sa svakim korakom bliže 'klasičnom' telefonu i tabletu sve jasnije postaje da ovaj uređaj posustaje za obje klase. Za početak, prednji zaslon je, makar velik, nezgrapno uzak, što nas je u kombinaciji s debelim kućištem samo podsjetilo na to koliko smo uživali koristeći tanje uređaje poput, recimo, Galaxyja S21 Ultra. Drugi problem je baterija jer se čak uz prosječno korištenje do kraja dana razvlači do samih granica. Da, takve stvari mogu se očekivati od hibridnih uređaja velikih ekrana, no valja naglasiti da ovdje imamo kraći radni vijek nego kod prošle generacije.