[FOTO] Nokia XR20: Provjerite što je oku ugodan oklopnjak pokazao na testiranju

Najnoviji telefon iz Nokije pored otpornosti na padove i ogrebotine nudi atraktivan dizajn i čist softver pogonjen vrlo konzervativnim hardverom

Performanse i dizajn

Nokia XR20 obavijen je čvrstim i elastičnim kućištem i 6,67-inčnim IPS zaslonom visoke rezolucije. Konzervativan dizajn nadopunjuje jednostavna i dobro zaštićena dvostruka kamera uparena s posebnom tipkom za hitne slučajeve, a sve je zaokruženo nizom modernih značajki, poput podrške za 5G, tipke za Google i solidne baterije.

Jedina stvar koju se prolaskom kroz specifikacije ne može zanemariti procesor je Qualcomm 480 5G koji, podsjećamo, uglavnom nalazimo kod smartfona niže klase. S obzirom na to da se Nokia XR20 smatra pametnim telefonom srednje klase, dalo bi se zaključiti da gejming na ovom uređaju dizajnerima nije bio jedan od prioriteta. Naravno, igre uvijek možete igrati sa smanjenim detaljima, no to je kompromis koji, uz malo sreće, ciljana publika vjerojatno neće zamjeriti.

Na koncu, Nokia XR20 ipak je otporan smartfon s certifikatom IP68 što jamči otpornost na prašinu, vodu, na padove sa zavidne visine te konačno - ekran prekriven Kerning Gorilla Glassom Invictus, koji, kao i kod skupljih smartfona, pruža fantastičnu otpornost od pucanja uz neminovnu povećanu prisutnost sitnijih ogrebotina.