Isprobali smo Huawei MateBook X Pro: Tanak, brz i pomalo čudan

Nema spora da se Huaweijeva perjanica ima čime pohvaliti. Tanak je i lagan laptop s odličnom tipkovnicom i trackpadom, fantastičnim zaslonom, jakim procesorom i solidnom baterijom. I dobro izgleda

Jesu li u Huaweiju trebali razvijati nešto prepoznatljivo svoje, kao što su to učinili pojedini proizvođači laptopa s operativnim sustavom Windows? Možda i jest, ali je li to doista toliko bitno? Osobno, radije se fokusiram na to je li dizajn ergonomski korektan i oku ugodan.

Samo jedan utor za USB

Pri vrhu lijevog brida su 3,5-milimetarski audio ulaz i dva utora za USB-C 3.1, a oba mogu biti korištena za punjenje. Uz takav raspored vezana su jedina dva prigovora koja imam na račun ergonomske uporabljivosti ovog prijenosnika.

Naime ne samo što je audio ulaz smješten na najudaljenijem mogućem mjestu, već je ujedno neposredno uz utore za USB-C, što stvara gužvu u šesnaestercu kad pokušate istovremeno koristiti slušalice i puniti laptop. Istina, to se vjerojatno neće naročito često događati, ali ipak...

Drugi prigovor vezan je uz utor za USB 3.1, smješten na desnom rubu pri vrhu. Nije naročito problematično što se nalazi tu gdje se nalazi, već to što je jedini te vrste na cijelom uređaju.

Zatrebate li spojiti više od jednog eksternog uređaja (recimo, USB stick i vanjski čvrsti disk), morat ćete posegnuti za adapterom MateDock, koji s dolazi u paketu s MateBookom X Pro i nudi dodatne utore za USB-A, USB-C, HDMI i VGA.

OK, korektno je od Huaweija to što je MateDock uključen u cijenu računala, ali to je još nešto na što moram misliti i sjetiti se ponijeti (i biti frustriran ako to zaboravim učiniti, a zatreba mi).