Huawei Mate Xs: Čudo koje će zanimati sve koji se žele poigrati najnovijim tehnologijama

Svestran je, odlično radi, ima sjajan zaslon, dobre kamere... No ovaj veliki iskorak donosi i nekoliko specifičnosti

Isprva sam to činio s određenom dozom nelagode, strahujući da ću oštetiti zaslon. Ali brzo sam se naviknuo, a sklapanje i rasklapanje postali su rutinom.

Kad je posve rasklopljen, zaslon Matea Xs ima brazdu od preklapanja po sredini, praktično neprimjetnu dok je uključen. Ne mogu reći da me u bilo kojem trenutku ometala u korištenju uređaja. Poželite li ga sklopiti, dovoljno je lagano pritisnuti prstima šarku Falcon Wing dok smartfon držite za dršku s jedne i okvir s druge strane.

Nakon što ju pritisnete zaslon će se podići, ali ne i posve rasklopiti. Za to će trebati upotrijebiti blag pritisak po sredini zaslona - s dvije ruke, ako je moguće - dok ne 'sjedne' kako treba.

Nije sporno to da je riječ o velikom iskoraku u stvaranju sklopivih hibrida između pametnih telefona i tablet računala, u čemu mnogi vide budućnost te dvije kategorije uređaja.

Mate Xs ima ukupno četiri kamere s lećama tvrtke Leica. Glavna kamera ima senzor od 40 megapiksela i nudi otvor blende f/1.8. Ostale su ultraširokokutna sa 16 MP i f/2.4, telefoto s osam MP i f/2.2 te senzor ToF. Može snimati video razlučivosti do 4K pri 60 sličica u sekundi.

Naravno, to je nužan ustupak načinu na koji funkcionira. Kad ga rasklopite, debljina pada na tek 5,4 milimetra. Iz Huaweija su u pratećim uputama upozorili da ga treba držati rasklopljenog kad nema potrebe da bude sklopljen.

Kako nema prednju kameru u uobičajenom smislu (više o tome kasnije), nema ni izreza na zaslonu. Odličan je za gledanje fotografija i videa, s time da se pri potonjem zbog nesvakidašnjeg formata pojavljuju crne trake iznad i ispod slike. Nekome će to smetati, nekome neće. Nakon nekog vremena prestao sam obraćati pozornost na to.

Uz to, dosta je nezgrapan za držanje , bio sklopljen, bio rasklopljen. Dok je rasklopljen, moguće ga je držati za dršku s desne strane, ali ne bih rekao kako je to naročito praktično. Uglavnom sam ga držao jednom, a koristio drugom rukom.

Plastični zaslon Matea Xs, kao i njegova aluminijska pozadina, priličan je magnet za otiske prstiju, ali i prašinu te druge oblike prljavštine. Malo je pametnih telefona koje sam toliko često morao čistiti kao što je to bio slučaj s ovim uređajem.

Rizik od oštećenja je dakle stalno prisutan. Ali odabrano dizajnersko rješenje ima i drugih problema . Dok radite u sklopljenom načinu rada, iznimno je teško (i praktično neizvedivo) ne dodirivati zaslon dok držite uređaj. To znači da ćete zaslon češće morati čistiti nego u slučaju drugih smartfona jer ćete ga neminovno stalno prljati prstima, htjeli to ili ne.

U čemu je onda problem? Pa zamislite pametni telefon kojemu zaslon de facto služi kao kućište, a koji će vam iz džepa izbiti nekoliko prosječnih hrvatskih plaća. Taj je zaslon u svakom trenutku izložen svemu što ga može oštetiti, od drugih predmeta u džepu do grubljih površina na koje ga možete odložiti.

Jasno je dakle to da Mate Xs nije ni približno lako i jednostavno upogoniti kao smartfone koji imaju pristup Googleovim servisima.

Ostale su bile nedostupne (recimo, Dropbox), a za pojedine popularne (Facebook, Snapchat, WhatsApp) morao sam preuzeti APK datoteke. Do Googleovih aplikacija kao što su Gmail i YouTube dolazio sam putem web preglednika (uz predinstalirani, koristio sam DuckDuckGo, a koji je funkcionirao bez problema).

Može li se ta prepreka zaobići? Može, ali ne bez truda i ustupaka. Koliko je to doista problem? Pa ako ste duboko uronjeni u Googleov ekosustav ili ako niste među upućenijima u tehnologiju, može biti povelik.

Mate Xs jedan je od Huaweijevih uređaja koji nemaju izravan pristup Google Mobile Servicesu (GMS), što znači da se morate osloniti na Huaweijevu trgovinu App Gallery, Amazonov App Store ili APK datoteke kako biste došli do aplikacija koje volite i želite koristiti.

Sučelje prateće aplikacije prilagodit će se veličini zaslona, kao i ponuditi širokokutno snimanje, optički i hibridni zum (oba funkcioniraju fenomenalno), kao i noćni način rada, portretni, makro... Teoretski zum može ići do 30x za fotografije i 10x za video. Za najbolje rezultate ipak nemojte ići više od 10x i 5x.

U Huaweiju se trude svesti taj problem na najmanju moguću mjeru. Nedavno su se pohvalili time da su upogonili aplikacije najvećih banaka u Hrvatskoj, što mogu potvrditi i iz osobnog iskustva. App Gallery nudi dobar izbor aplikacija, ali daleko od toga da je sveobuhvatan.

Problem je dakle i dalje prisutan i tako će biti dok se američke vlasti ne predomisle ili Huawei ne pokrije većinu aplikacija tako da su lako dostupne svima, što bi moglo potrajati.

Mimo toga, sučelje EUMI 10 - temeljeno na izdanju operativnog sustava Android 10 otvorenog računalnog koda - radi prilično dobro. Čak i izvrsno, uzme li se u obzir to što se mora nositi s nesvakidašnjim načinima rada.

Nema ladice za aplikacije, pa su aplikacije razasute na više početnih zaslona (ovisno o tome koliko ih imate). No zato nudi odličan način rada za obavljanje više zadaća odjednom. Aktivira se tako što potegnete prstom po zaslonu od jedne strane i zadržite pritisak dok se ne pojavi traka s aplikacijama. Iz nje odaberete one koje trebate, a one se pojave u plutajućim prozorčićima.

Nativne aplikacije poput Notes su fora i dobro koriste veliki zaslon, surfanje webom je drukčije iskustvo, a igranje je fantastično.

Hardver

Pod haubom su čipset Kirin 990 s ugrađenim modemom za pristup mrežama 5G, podržan s osam GB radne memorije, i grafički procesor Mali-G76 MP16. S ovakvim postavom Mate Xs radi munjevito brzo i bez zagrijavanja. Ugrađeni modem ne podržava sve mreže 5G, pa prije kupovine za svaki slučaj provjerite kako stvari stoje s vašim telekom operatorom.

Baterija kapaciteta 4500 mAh s podrškom za brzo punjenje (do 55 W) je adekvatna. Može potrajati cijeli dan, ali ne i ako ćete dugo biti u rasklopljenom načinu rada. Iznimno se brzo puni - od nula do sto posto za ispod sat vremena, nešto više od 75 posto za pola sata.