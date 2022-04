Isprobajte ih: Deset zanimljivih trikova za Android koje morate znati

Googleov operativni sustav za pametne telefone obiluje raznim značajkama. Izdvojili smo deset manje poznatih za koje vjerujemo kako će vam biti korisne

1. Koristite aplikaciju Photos u Windowsima

Pomoću aplikacije Your Phone za Microsoftov operativni sustav možete povezati svoj pametni telefon s računalom i na njemu pregledavati fotografije koje ste snimili mobitelom.

U postavkama računala odaberite značajku Add a Phone i slijedite upute. Nakon što uparite uređaje moći ćete obavljati pozive, slati i primati SMS-ove te pregledavati fotografije s mobitela na računalo.

2. Uredite Quick Settings

Ako želite da vaš pametni telefon prikazuje neke druge značajke među brzim postavkama umjesto onih određenih početnim postavkama, to lako možete namjestiti.

Potegnite prstom prema dolje dok ste na početnom zaslonu i kucnite sličicu olovke pri vrhu zaslona pa dodajte što želite.

3. Instalirajte aplikacije s računala

Ne morate imati pri ruci svoj pametni telefon kako biste na njega instalirali aplikacije. Možete otvoriti trgovinu Google Play na računalu, odabrati što želite instalirati i onda to učiniti na daljinu. Ako imate više uređaja s Androidom na istom korisničkom računu, moći ćete odabrati onaj kojeg želite koristiti.

4. Prilagodite prikaz obavijesti

Izdanje Android 11 omogućava istaknuti prikaz obavijesti koje pristižu od određenih kontakata, a razmjenjene poruke ostaju na jednom mjestu u obliku razgovora.

Možete namjestiti prikaz poruka u balončićima iznad drugih aplikacija tako što ćete ih uključiti u postavkama i označiti neki kontakt kao Priority.

U samim obavijestima je značajka Bubbles s tri opcije: All Conversations Can Bubble, Selected Conversations Can Bubble i Nothing Can Bubble. Odaberite prvu ako želite prikaz svih poruka u balončićima, drugu ako vam je draži prikaz pojedinih ili treću ako ne želite takav prikaz.

5. Dodajte widgete i prilagodite početni zaslon

Kako biste dodali widget dovoljno je zadržati pritisak na slobodnom prostoru na početnom zaslonu. Potom odaberite Widgets i označite onaj kojeg želite dodati.

Dugim pritiskom na početni zaslon također možete dobiti pristup drugim mogućnostima prillagodbe. Između ostalog, možete ukloniti pojedine elemente prikaza ili isključiti rotaciju početnog zaslona.