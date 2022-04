Kako odabrati internetsku domenu i na što treba pritom paziti? Ovo je najveći propust koji možete napraviti

Nazivi internetskih domena trebaju biti kratki, jasni, lako pamtljivi i pretraživi, kažu stručnjaci s kojima je tportal razgovarao, a osvrnuli su se i na domene s dijaktritičkim znakovima

To je važno kako bi drugi korisnici što lakše pronašli vašu domenu, odnosno kako bi ona bila što bolje prilagođena pretraživanju na internetskim tražilicama.

'Domena je prva stvar koju netko vidi kada dođe do vašeg weba. Dobro ime stranice znači dobar prvi dojam vašeg klijenta ili kupca i laku pamtljivost. Definira brend kojeg želite imati i stvarati', naglasio je Davor Makovac , voditelj odjela za brigu o korisnicima u grupaciji Plus Hosting.

No, sa sadašnjom situacijom zbog rata u Ukrajini, većina tih domena je blokirana u svijetu pa je do tih web odredišta gotovo nemoguće doći ili su pod zabranom.

Domene s nastavkom .com i dalje su najpopularnije - čine 75 posto ukupnog broja domena. Domene .ru su također popularne.

Uz to, treba promišljeno postupiti pri promjeni naziva tvrtke, kako bi ju i dalje bilo lako pronaći putem internetskih tražilica.

'Zamislite da za svoj biznis i zakupite .com domenu i nepažnjom ili nedovoljnom informiranošću dopustite konkurenciji da zaštiti isti naziv vaše firme na drugim popularnim vršnim domenama.

Treba paziti kako ne biste zakupili naziv koji je već zaštićen. Makovac kaže kako se to događa i kako vlasnici zaštićenog naziva obično uspiju osporiti registraciju i zakup domene.

Što je najveći propust koji se vlasniku domene može dogoditi? Prema Makovcu, to je neobnavljanje domene na vrijeme.

'Postoje botovi i roboti koji češljaju nazive domena i obave registriraciju čim vaša domena istekne. Nakon što ju netko registrira više neće biti vaša. To može prilično naštetiti vašem poslovanju', upozorio je.

Malo je domena s dijakritičkim znakovima

Hrvatsko je tržište domena specifično i po tome što je moguće registrirati i koristiti nazive s dijakritičkim znakovima.

To je moguće zahvaljujući programu Internationalized Domain Names (IDN), kojeg je u listopadu 2009. godine pokrenuo Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Iako imamo tu mogućnost, ali ne koristimo je. CARNetovi podaci pokazuju kako od ukupno 120.635 .hr domena u Hrvatskoj, tek njih 275 koristi dijakritičke znakove.

Jedina razlika između domena s dijakritičkim znakovima i bez njih je u tome što prilikom registracije domena s dijakritičkim znakovima postoji mogućnost da pojedini softveri (primjerice, stariji e-mail klijenti ili web preglednici) ne podržavaju dijakritičke znakove pa se zbog toga naziv domene i povezane e-mail adrese neće prikazivati na identičan način kako je registrirano.

Svi ostali aspekti - poput vidljivosti, ključnih riječi i tome slično - identični su kao i kod domena bez dijakritičkih znakova.