Radite li ove greške na Androidu? Evo kako će baterija dulje trajati

Ako želite da baterija vašeg omiljenog Android smartfona traje čim dulje, izbjegavajte ove tri vrlo česte greške

Čekate da se telefonska baterija isprazni prije nego što ga spojite na punjač



Ako čekate da se baterija potpuno isprazni prije nego što idete puniti smartfon, utjecat ćete negativno na dugoročne performanse vašeg smartfona. Korektan način korištenja baterije je spajanje na punjač prije nego što dosegne 15 do 20 posto kapaciteta. Punjenje do kraja i pražnjenje do kraja starinski su pristupi koji su radili kod Ni-Mh baterija koje su patile od takozvanog 'memory efekta'. Moderne baterije smartfona možete ostaviti na punjenju kad god želite, no ako postupan pad performansi želite reducirati na minimum, ne stavljajte ih na punjač tek kad se isprazne.