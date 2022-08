Instrument Weave će detaljno istražiti postanak Mliječnog puta

Znanstvenici su jedan od najboljih teleskopa na svijetu opremili novom tehnologijom koja će im omogućiti da, kao nikada do sada, dobiju detaljan uvid u postanak naše galaksije, Mliječnog puta, objavio je u ponedjeljak BBC

'To je izvanredno postignuće velikog broja ljudi (...) Sljedeći korak je nova avantura, ma sjajno', rekao je Dalton. Instrument Weave postavljen na WHT, visoko na planinskom vrhu španjolskog otoka La Palma koji je dio Kanarskog otočja, precizno će mjeriti brzinu nebeskih tijela.

Naša galaksija je gusti spiralni vrtlog s oko 400 milijardi zvijezda, no svoj postanak je započela kao relativno mala nakupina zvijezda. Tijekom milijardi godina rasla je spajanjem s ostalim malim galaksijama, a osim što je Mliječni put postajao bogatiji pridruživanjem svake nove galaksija, to spajanje je dovoljno uzburkalo stanje da dovede do rađanja potpuno nove zvijezde.