Instagram napokon uvodi dugo traženu značajku za Reelse

Unutar Reels kartice korisnici sada mogu dodavati ili uklanjati teme na temelju onoga što vole gledati. Uz to, Instagram trenutačno nudi mogućnost odabira tri glavna interesa za 2026. godinu, što Mosseri opisuje kao signal algoritmu o tome kakav sadržaj korisnici žele češće viđati u budućnosti.

Objavu je potvrdio izvršni direktor Instagrama Adam Mosseri , istaknuvši da nova opcija korisnicima omogućuje izravniji utjecaj na to kakve će videozapise viđati. 'Your Algorithm' omogućuje aktivno podešavanje Reels iskustva prema osobnim interesima.

Instagram napokon daje korisnicima veću kontrolu nad sadržajem u Reelsima. Nakon testiranja s ograničenim brojem korisnika u listopadu prošle godine, platforma je sada globalno uvela značajku 'Your Algorithm' za sve korisnike koji koriste aplikaciju na engleskom jeziku.

Kako funkcionira 'Your Algorithm'?

Nova značajka ne zamjenjuje postojeći Instagramov sustav preporuka, već ga nadopunjuje. Aplikacija će i dalje analizirati što gledate, laj­kate ili preskačete, ali sada u obzir uzima i teme koje sami odaberete. To znači da više nije nužno stalno označavati sadržaj s 'Not Interested' kako biste prilagodili svoj feed.

Postavke se mogu mijenjati u bilo kojem trenutku, ne samo tijekom početnog razdoblja uvođenja značajke. Korisnici mogu ukloniti teme koje im više nisu zanimljive ili dodati nove, ovisno o promjenama interesa.

Ipak, postoje jasne granice kontrole. Prema pisanju Engadgeta, korisnici ne mogu smanjiti količinu oglasa. Primjerice, pokušaj dodavanja 'ads' kao teme koju želite rjeđe viđati rezultira porukom o pogrešci. S druge strane, šire kategorije poput 'sponsored content' mogu se odabrati, a među opcijama se pojavljuje i 'AI', što se vjerojatno odnosi na videozapise o umjetnoj inteligenciji, a ne na AI generirani sadržaj.

Instagram već neko vrijeme unaprjeđuje načine interakcije sa sadržajem - od povijesti gledanja Reelsa do naprednijih alata za uređivanje i prilagodbu. S najnovijom nadogradnjom korisnici dobivaju jednostavniji način za oblikovanje vlastitog feeda.

Hoće li to dovesti do kvalitetnijeg sadržaja ili samo drugačijeg skrolanja, tek treba vidjeti.