Zuckerberg priznao poraz: Meta gasi VR studije i otpušta tisuće radnika, ulupat će milijarde u AI

Velik broj otkaza u Metinom odjelu za virtualnu stvarnost potvrđuje da kompanija sve više naginje profitabilnijem sektoru AI-a
Nešto više od četiri godine nakon što je Mark Zuckerberg svojoj firmi promijenio ime iz Facebook u Meta, signalizirajući uvjerenje da je budućnost rada, zabave i druženja u virtualnom svijetu, kompanija sada radi značajan zaokret u strategiji.
Kompanija je ovog tjedna započela s otpuštanjima zaposlenika koji su radili na virtualnoj stvarnosti u odjelu Reality Labs te gasi nekoliko studija koji su razvijali VR naslove, potvrdili su izvori upoznati sa situacijom. Prema navodima, više od 1000 radnih mjesta bit će ukinuto, što čini oko 10 posto hardverskog odjela zaduženog za headset Quest VR i virtualnu društvenu platformu Horizon Worlds.
Povlačenje iz metaverzuma nastupa u trenutku u kojem Meta snažno povećava ulaganja u umjetnu inteligenciju, a ona je postala i Zuckerbergov strateški fokus. Kompanija je posljednjih mjeseci izdvojila velika sredstva za privlačenje vrhunskih AI stručnjaka, uključujući ulaganje od 14,3 milijarde dolara u lipnju da bi zaposlila osnivača Scale AI-a Alexandera Wanga te on sada vodi Metinu AI strategiju.
U listopadu je Vishal Shah, koji je četiri godine vodio projekte vezane uz metaverzum, imenovan potpredsjednikom za AI proizvode, a istog mjeseca Meta je povećala procjenu kapitalnih ulaganja za 2025. na između 70 i 72 milijarde dolara te najavila da će rast potrošnje biti još veći u 2026. godini.
Studiji koji se zatvaraju uključuju Armature Studio, Twisted Pixel i Sanzaru, kao i tehničku jedinicu Oculus Studios Central Technology. Rezovi pogađaju i druge timove, poput studija Ouro Interactive, osnovanog 2023. za razvoj sadržaja Horizon Worldsa. VR fitnes aplikacija Supernatural, kupljena za 400 milijuna dolara, prelazi pak u 'način rada održavanja', što znači da će je održavati minimalan tim bez razvoja novog sadržaja.
Meta je već u prosincu najavila da će sredstva iz VR projekata preusmjeriti AI naočalama i nosivim uređajima, a glasnogovornik kompanije rekao je da će se uštede reinvestirati u rast tog segmenta. Za razliku od VR-a, imala je više uspjeha s AI nosivim uređajima, osobito kroz suradnju s EssilorLuxotticom na pametnim naočalama Ray-Ban Meta.
Unatoč smanjenju, Meta samo djelomično odustaje od virtualne stvarnosti. Kompanija pokušava privući developere koji rade igre za Roblox kako bi stvarali sadržaj za Horizon Worlds. Cilj je učiniti platformu sličnijom Robloxu i Minecraftu te privući mlađu publiku, osobito mobilnom verzijom aplikacije.
Reality Labs bilježi velike financijske minuse - od 2020. odjel je akumulirao više od 70 milijardi dolara gubitka, a kompanija je u posljednjem tromjesečju prijavila 4,4 milijarde dolara gubitka uz prihod od svega 470 milijuna dolara. Istodobno, pokušava uhvatiti korak s OpenAI-em i Googleom u razvoju velikih jezičnih modela te planira uskoro predstaviti novi AI model, kodnog imena Avocado.
Horizon Worlds od samog početka teško privlači korisnike. Platforma nikada nije dosegla više od nekoliko stotina tisuća aktivnih korisnika mjesečno, a developeri se žale na manjak transparentnih podataka i jasne strategije. Novi smjer, koji uključuje jednostavnije, 'dječje' igre i snažniji fokus na mobilne uređaje, pokazuje da Meta pokušava redefinirati svoju viziju metaverzuma - ovaj put s manje ambicija i većim oslanjanjem na umjetnu inteligenciju, zaključuje CNBC.