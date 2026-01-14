Zuckerberg priznao poraz: Meta gasi VR studije i otpušta tisuće radnika, ulupat će milijarde u AI

Nešto više od četiri godine nakon što je Mark Zuckerberg svojoj firmi promijenio ime iz Facebook u Meta, signalizirajući uvjerenje da je budućnost rada, zabave i druženja u virtualnom svijetu, kompanija sada radi značajan zaokret u strategiji.

Kompanija je ovog tjedna započela s otpuštanjima zaposlenika koji su radili na virtualnoj stvarnosti u odjelu Reality Labs te gasi nekoliko studija koji su razvijali VR naslove, potvrdili su izvori upoznati sa situacijom. Prema navodima, više od 1000 radnih mjesta bit će ukinuto, što čini oko 10 posto hardverskog odjela zaduženog za headset Quest VR i virtualnu društvenu platformu Horizon Worlds.

Povlačenje iz metaverzuma nastupa u trenutku u kojem Meta snažno povećava ulaganja u umjetnu inteligenciju, a ona je postala i Zuckerbergov strateški fokus. Kompanija je posljednjih mjeseci izdvojila velika sredstva za privlačenje vrhunskih AI stručnjaka, uključujući ulaganje od 14,3 milijarde dolara u lipnju da bi zaposlila osnivača Scale AI-a Alexandera Wanga te on sada vodi Metinu AI strategiju.

U listopadu je Vishal Shah, koji je četiri godine vodio projekte vezane uz metaverzum, imenovan potpredsjednikom za AI proizvode, a istog mjeseca Meta je povećala procjenu kapitalnih ulaganja za 2025. na između 70 i 72 milijarde dolara te najavila da će rast potrošnje biti još veći u 2026. godini.

Studiji koji se zatvaraju uključuju Armature Studio, Twisted Pixel i Sanzaru, kao i tehničku jedinicu Oculus Studios Central Technology. Rezovi pogađaju i druge timove, poput studija Ouro Interactive, osnovanog 2023. za razvoj sadržaja Horizon Worldsa. VR fitnes aplikacija Supernatural, kupljena za 400 milijuna dolara, prelazi pak u 'način rada održavanja', što znači da će je održavati minimalan tim bez razvoja novog sadržaja.