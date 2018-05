Instagram i WhatsApp dobivaju novu zajedničku značajku

Iako su korisnici dosada mogli razgovarati videopozivima, ali samo jedan na jedan, Facebook je najavio kako će uskoro imati priliku koristiti i grupne videopozive. No još se ne zna koliko će osoba moći biti u jednom razgovoru

Što se tiče WhatsAppa, Mark Zuckerberg je rekao je do sada ostvareno oko dvije milijarde minuta videopoziva između dva kontakta, pa je logično da u narednim mjesecima predstave i grupne videopozive.

Međutim, ni za ovu novost se ne zna koliko će je korisnika moći koristiti istodobno, a zanimljivo će biti vidjeti kako sučelje aplikacije obrađuje zahtjeve za pozivom, posebno za grupe s puno članova.

Uz to, Facebook ima tri aplikacije (Instagram, WhatsApp i Messenger) koje se natječu za naklonost korisnika i povezivanje kontakata. To za sada nije loše, no korisnici se nadaju da će ti proizvodi i dalje moći ponuditi jasno različita iskustva je inače neće biti razloga da ih zadrže na telefonu, prenosi The Next Web.