Samsungov odgovor na Apple Vision Pro: Moćniji, otvoreniji i upola jeftiniji

Sustav dolazi s nizom visokotehnoloških senzora, vanjskom baterijom i mogućnošću pokretanja svih Android aplikacija. Cijena mu je osjetno niža od Apple Vision Proa - 1800 dolara

Samsung je ujedinio snage sa Googleom i Qualcommom i izdao Galaxy XR, naglavnik za proširenu stvarnost koja sumnjivo podsjeća na Apple Vision Pro. Tri tehnološka diva obećaju da će uređaj pokriti više od gledanja filmova u 3D-u, funkciju na koju se sveo Appleov turbo skupi headset (koji je, usput, također nedavno dobio nadogradnju koja košta 3.500 dolara i dolazi s malo boljim čipom i malo ugodnijim sustavom za stavljanje na glavu). Ovo je, piše GSMArena, tek prvi u nizu brojnih Android XR uređaja koje ćemo vidjeti tijekom idućih nekoliko godina. Uređaji će, kažu Google, Qualcomm i Samsung, pokrivati 'pun spektar formi', uključujući vrlo popularan format AI naočala.

Pod poklopcem Samsung Galaxy XR koristi mikro-OLED prikaze rezolucije 3,552 x 3,840 piksela koji u kombinaciji daju 8K rezoluciju. Podržana brzina osvježenja je 72 Hz, uz opciju za smanjenje na 60 Hz ili povećanje na 90 Hz. Virtualni prostor pokriva 109 stupnjeva u horizontali i 100 stupnjeva u vertikali. U uređaju se nalaze dvije kamere koje se mogu koristiti za gledanje vanjskog svijeta te mogu snimati 3D fotografije i videe. Opremljene su lećama od 18 mm f/2.0 širokog kuta sa senzorima od 6.5 MP. Nadalje, tu je šest kamera za praćenje položaja korisnika koje mogu pratiti vaše ruke koje koristite za rad u sučelju. Unutra kamere se nalaze četiri kamere za praćenje očiju, što znači da naglavnik prati ono što gledate. Kamere također prepoznaju vašu šarenicu koja služi za biometrijsko otključavanje uređaja.

Korištenje i snaga Uređaj dolazi s podesivim razmakom među zjenicama između 54 i 70 mm te podržava umetke koji služe kao naočale. Također dolazi sa zaštitom od vanjskog svjetla. Težak je 545 kg s jastućićem za čelo, dok odvojena baterija teži 302 g. Težina ne uključuje zaštitu od svjetla niti opcionalne dodatke za oslonac glave. Samsung navodi da je okvir napravljen kako bi distribuirao pritisak preko čela i pozadine glave. Baterija traje 2.5 sata, no samo kad gledate 3D YouTube videe. Ako koristite zahtjevnije aplikacije, traje 2 sata. Pokreće ju Snapdragon XR2+ Gen 2 sa 20 posto jačim CPU i 15 posto bržim GPU-om od standardnog XR2 Gen 2 te podržava passthrough videa u punoj boji. Čipset je uparen sa 16 GB RAM-a i 256 GB prostora.

Potencijalne primjene Ok, to sve zvuči super, no što možemo raditi s njime? Android XR je otvorena platforma koja podržava sve Android aplikacije, dok developeri mogu koristiti OpenXR, WebXR i Unity za stvaranje 'novih iskustava'. Još jedna stvar koja okupira naglavnik je neizbježan Google Gemini koji upija sve što gledate i vi, što znači da vam pruža opciju za prirodne razgovore o vašem okolišu - te Googleovom nezasitnom AI-ju daje podatke za trening koji nisu nužno nusproizvod drugog AI-ja (što postaje dosta velik problem).