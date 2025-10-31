Apple 'ugodno iznenađen': Novi iPhone prodaje se bolje od očekivanog

Kompanija, makar pod udarom Trumpovih sankcija, posluje dosta dobro, kažu iz kompanije
Apple je objavio najnovije financijske rezultate, uz tvrdnju izvršnog direktora Tima Cooka da su najnoviji iPhone modeli zabilježili 'izvanredan odaziv' diljem svijeta. Tvrtka je u rujnu predstavila iPhone Air, svoj 'najtanji pametni telefon dosad', zajedno s nadograđenim modelima iPhone 17, što se pokazalo kao vrlo uspješna sezona za tehnološkog giganta.
Unatoč dobrim rezultatima, Apple je neznatno podbacio u prodaji iPhonea tijekom četvrtog fiskalnog tromjesečja koje je završilo u rujnu. Cook je objasnio da je riječ o posljedicama problema s opskrbom kod pojedinih modela te kašnjenju isporuka na kinesko tržište. Ipak, tijekom razgovora s analitičarima istaknuo je kako tvrtka ulazi u blagdansku sezonu 's najmoćnijom ponudom dosad'.
Apple je u četvrtom tromjesečju ostvario ukupne prihode od 102,5 milijardi dolara, što je 8 posto više nego godinu ranije i iznad očekivanja analitičara. Međutim, prihodi od prodaje iPhonea iznosili su 49 milijardi dolara, što je manje od procjena. Glavni financijski direktor Kevan Parekh izjavio je da bi, ako se ostvare blagdanske prognoze, ovo moglo biti 'najuspješnije tromjesečje u povijesti kompanije'.
Cook je naglasio da je potražnja za modelima iPhone 16 i 17 'vrlo snažna', dodajući da Apple ulaže velike napore kako bi uravnotežio ponudu i potražnju. Posebno je istaknuo pozitivne rezultate u Kini, gdje je prodaja iPhonea 17 'nadmašila očekivanja'. Podaci istraživačke tvrtke Counterpoint Research pokazuju da su u prvih deset dana prodaje iPhone 17 modeli zabilježili 14 posto veći interes u SAD-u i Kini u odnosu na prethodnu generaciju.
Unatoč optimizmu, trgovinski odnosi između SAD-a i Kine i dalje predstavljaju izazov. Apple je u posljednjem kvartalu pretrpio udar od 1,1 milijarde dolara zbog Trumpovih carina, a očekuje se da će trošak u blagdanskom razdoblju narasti na 1,4 milijarde dolara.
U međuvremenu, Amazon je izvijestio o prihodima između 206 i 213 milijardi dolara za tekuće tromjesečje, što je u skladu s procjenama analitičara. Prihodi od Amazon Web Servicesa (AWS) porasli su 20 posto u odnosu na prošlu godinu, što predstavlja najbrži rast od 2022. godine.
Za ulagače, to je signal da umjetnom inteligencijom potaknut rast poslovanja u oblaku donosi stabilnost, dok Apple pokušava uhvatiti korak u utrci za AI dominacijom. Dionice Applea i dalje zaostaju za konkurentima poput Microsofta i Alphabeta, koji su nedavno ponovno potvrdili svoje velike investicije u AI infrastrukturu, piše BBC.