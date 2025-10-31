Apple 'ugodno iznenađen': Novi iPhone prodaje se bolje od očekivanog

Kompanija, makar pod udarom Trumpovih sankcija, posluje dosta dobro, kažu iz kompanije

Apple je objavio najnovije financijske rezultate, uz tvrdnju izvršnog direktora Tima Cooka da su najnoviji iPhone modeli zabilježili 'izvanredan odaziv' diljem svijeta. Tvrtka je u rujnu predstavila iPhone Air, svoj 'najtanji pametni telefon dosad', zajedno s nadograđenim modelima iPhone 17, što se pokazalo kao vrlo uspješna sezona za tehnološkog giganta. Unatoč dobrim rezultatima, Apple je neznatno podbacio u prodaji iPhonea tijekom četvrtog fiskalnog tromjesečja koje je završilo u rujnu. Cook je objasnio da je riječ o posljedicama problema s opskrbom kod pojedinih modela te kašnjenju isporuka na kinesko tržište. Ipak, tijekom razgovora s analitičarima istaknuo je kako tvrtka ulazi u blagdansku sezonu 's najmoćnijom ponudom dosad'.

iPhone 17 službeno stigao u Hrvatsku Izvor: tportal.hr / Autor: Damir Rukavina / tportal.hr / Neven Bučević / Apple / Hrvatski Telekom

Apple je u četvrtom tromjesečju ostvario ukupne prihode od 102,5 milijardi dolara, što je 8 posto više nego godinu ranije i iznad očekivanja analitičara. Međutim, prihodi od prodaje iPhonea iznosili su 49 milijardi dolara, što je manje od procjena. Glavni financijski direktor Kevan Parekh izjavio je da bi, ako se ostvare blagdanske prognoze, ovo moglo biti 'najuspješnije tromjesečje u povijesti kompanije'. Cook je naglasio da je potražnja za modelima iPhone 16 i 17 'vrlo snažna', dodajući da Apple ulaže velike napore kako bi uravnotežio ponudu i potražnju. Posebno je istaknuo pozitivne rezultate u Kini, gdje je prodaja iPhonea 17 'nadmašila očekivanja'. Podaci istraživačke tvrtke Counterpoint Research pokazuju da su u prvih deset dana prodaje iPhone 17 modeli zabilježili 14 posto veći interes u SAD-u i Kini u odnosu na prethodnu generaciju.