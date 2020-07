Insajderi najavili: Igre za PlayStation 5 i Xbox Series X mogle bi biti skuplje

Prema izvješćima insajdera, videoigre nove generacije mogle bi imati papreniju cijenu. U Europskoj uniji oni bi mogli koštati i do 10 eura više

Trenutno dostupni NBA 2K košta oko 60 dolara, kao što je bio slučaj kod Xboxa One i PlayStationa 4, no to bi se uskoro moglo promijeniti. Štoviše, 2K je već najavio da će novi NBA 2K21 za PlayStation 5 i Xbox Series X koštati 70 dolara, što je više od cijene koja je bila svojevrsni standard već deset godina.

'$69.99 bi mogao postati novim standradom za cijene igara na nadolazećim konzolama' rekao je Mat Piscatella, analitičar tržišta z NPD Groupa. Ako je ovo zbilja istina, 'standardna' cijena videoigara po prvi će put porasti za deset dolara - 15 godina nakon što je Activision zalijepio tada kontroverznih 59.99 na Call of Duty 2.