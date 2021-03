Infobip zapošljava na nekoliko pozicija, Demateh početnicima nudi plaću do 10.000 kuna. Pogledajte i ostale oglase

U suradnji s portalom MojPosao donosimo ovotjednu ponudu oglasa iz IT područja

Infobip je globalna IT i telekomunikacijska tvrtka koja pruža usluge mobilnih komunikacija u oblaku (cloud) za poslovne korisnike. Pridruži im se u misiji stvaranja interakcija između ljudi i internetskih usluga koje mijenjaju život s novim i dosad neviđenim rješenjima prijavom na neki od trenutno aktivnih oglasa: French speaking Customer Care Engineer (m/ž), Standards Harmonisation Specialist (m/ž), Telecom Product Engineer (m/ž), Business Continuity Specialist (m/ž). Javi im se do 8. ožujka.

DEMATEH, vodeći pružatelj rješenja u automatizaciji i industrijskoj logistici u jugoistočnoj Europi, poziva te da se prijaviš na oglas za radno mjesto Software commissioning engineer (m/ž). Na ovom poslu 'svijet je tvoj', a raznolikost zajamčena. Početnicima u poslu nude mjesečnu plaću u rasponu od 7.9000 do 10.100 kuna, a onima s prethodnim radnim iskustvom na sličnim poslovima jamče i veća primanja. Javi im se do 12. ožujka i postani dijelom njihova tima.

Želiš biti dio tima koji će razvijati tvoju karijeru i kompetencije i proširiti tvoje ICT vidike? Zaposli se kao Konzultant za nadzor IT infrastrukture i aplikacija (m/ž) u tvrtki KING ICT, jednom od najvećih sistem integratora u isporuci i implementaciji suvremenih informacijskih rješenja i tehnologija. Nude ti klizno radno vrijeme, priliku za rad na domaćim i internacionalnim projektima, stručna usavršavanja i edukaciju te koješta drugo. U to se možeš uvjeriti ako im svoj životopis pošalješ do 10. ožujka.

b2match, prilagodljiva platforma koja pokriva svaki aspekt b2b-a i umrežavanja, zapošljava na poziciji Customer Success Agent (m/ž) u svom zagrebačkom uredu. Novim kolegama nude konkurentnu plaću, plaćeni obrok, 25 dana godišnjeg odmora, opuštenu radnu atmosferu i rad na najmodernijim tehnologijama. Ako želiš postati dijelom talentiranog i brzorastućeg tima posvećenog pružanju savršenog iskustva umrežavanja korisnicima, pošalji im svoj životopis do 8. ožujka.

AD Plastik Grupa multinacionalna je kompanija s tridesetogodišnjim iskustvom proizvodnje komponenti za automobilsku industriju. U svojim tvornicama u Hrvatskoj, Rusiji, Srbiji i Mađarskoj zapošljavaju više od 2900 djelatnika različitih specijalizacija i profila, a sada su u potrazi za pojačanjem na radnom mjestu Razvojni projektant (m/ž). Njihova ponuda uključuje motivirajuće, razvojno i stabilno okruženje, profesionalnu edukaciju i mentorstvo te planirani razvoj karijere. Oglas ostaje aktivan do 10. ožujka.