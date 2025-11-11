NOVA SURADNJA

Infobip i Pontis Technology sklopili partnerstvo za napredna AI komunikacijska rješenja

L. Š. / Hina

11.11.2025 u 13:28

Silvio Kutić
Silvio Kutić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Infobip
Bionic
Reading

Infobip i Pontis Technology sklopili su partnerstvo s ciljem pružanja naprednih komunikacijskih rješenja na temelju umjetne inteligencije (AI) za kompanije u regiji i šire, izvijestio je Infobip u utorak

Pontis Technology je hrvatska IT tvrtka, kao i Infobip koji je s godinama postao globalna komunikacijska platforma, a svojom novom suradnjom spajaju svoje snage - Infobipovu globalnu prisutnost i znanja s Pontisovim iskustvom u razvoju prilagođenih softverskih rješenja, implementaciji AI-ja i digitalnoj transformaciji.

vezane vijesti

Time se otvaraju mogućnosti za rast i inovacije, napominju iz Infobipa, dodajući da će zajedno pružati održiva rješenja za unapređenje komunikacije i korisničkog iskustva klijentima iz raznih sektora, od maloprodaje, bankarstva i financijskih usluga do osiguranja, telekomunikacija, transporta i logistike.

Suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa Silvio Kutić ističe da zajednička ekspertiza omogućuje učinkovitu implementaciju, podršku i primjenu AI-ja za optimizaciju poslovnih procesa i ostvarenje besprijekornog korisničkog iskustva. Predsjednica uprave Pontis Technologyja Nataša Zec tu suradnju smatra potvrdom stručnosti u području AI i digitalne transformacije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kONTROVERZaN DIO INDUSTRIJE

kONTROVERZaN DIO INDUSTRIJE

Ovo je 'nova stvarnost' u kojoj ljudi provode sve više vremena: 'Ovdje pronalaze utočište. To je opasno'
new york times donosi detalje

new york times donosi detalje

Kako je srušena najveća ilegalna platforma za streamanje i što dalje: 'Istražitelji sada prate korisnike'
OPET KASNI

OPET KASNI

Najavili su da će 'protresti industriju', no Trumpova zlatnog mobitela još uvijek nema

najpopularnije

Još vijesti