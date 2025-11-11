Kakav preokret: Tajnoviti svemirski objekt mogao bi biti - stara sovjetska letjelica

Arjuna 2025 PN7 je, tvrdi nova studija, manje uzbudljiv od Oumuamue ili 3I/Atlasa - riječ je o ruskoj sondi iz šezdesetih

Objekti koji uđu u unutarnji Sunčev sustav vrlo često otvaraju pitanja o svojem podrijetlu. Nakon rasprava o tome je li ‘Oumuamua prirodni komad stijene ili umjetni objekt, te nagađanja o podrijetlu kometa 3I/Atlas, novo otkriće ponovno potiče sličnu raspravu. Astrofizičar s Harvarda Avi Loeb smatra da bi najnoviji promatrani objekt mogao biti komad tehnologije, no ali ovaj put zemaljskog podrijetla.

Objekt Arjuna 2025 PN7, otkriven još 2014. putem Pan-STARRS teleskopa, a uočen je tek nedavno zbog izrazito slabog sjaja. Istraživači Carlos i Raúl de la Fuente Marcos sa Sveučilišta Complutense u Madridu sugeriraju da bi mogao biti kvazimjesec, odnosno asteroid koji dijeli orbitu sa Zemljom, ali nije gravitacijski vezan uz nju. Loeb i njegov suradnik Adam Hibberd u novom radu predlažu drukčije tumačenje: 2025 PN7 možda nije asteroid, nego ostatak sovjetske svemirske letjelice. Prema njihovim modelima, riječ bi mogla biti o Zondu 1, sondi lansiranoj 1964. s ciljem istraživanja Venere. Tijekom misije došlo je do curenja zraka u letjelici i gubitka komunikacije, a njezina je daljnja sudbina ostala nepoznata. Numeričke simulacije koje je proveo Hibberd pokazuju da je 2025 PN7 ušao u kvazisatellitsku orbitu upravo u razdoblju lansiranja Zonda 1 te da je imao najbliži prolazak pored Venere u srpnju 1964., što se poklapa s planiranim dolaskom sonde. Uz to, objekt ima sličnu heliocentričnu putanju i razinu svjetline kao Zond 1.