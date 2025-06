Kreator serije The Last of Us: 'Ovo je moja zadnja adaptacija videoigre'

Kreator serije The Last of Us, Craig Mazin, potvrdio je da će adaptacija popularne videoigre Naugty Doga biti njegov 'labuđi pjev' u svijetu ekranizacija gejmming naslova. Iako se našalio s idejom da napravi '19 sezona GTA V' ili čak adaptira Candy Crush, jasno je dao do znanja da ne planira režirati nijednu TV adaptaciju videoigre u budućnosti.

Mazin i Neil Druckmann (kreativni direktor studija Naughty Dog) zajedno su vodili prve dvije sezone serije, s time da je treća već potvrđena. Očekuje se da će za 'zaokruživanje priče' koju smo vidjeli u videoigrama trebati barem još jedna sezona.