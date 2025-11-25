Idete na putovanje? LAQO odsad omogućuje kupnju osiguranja putem WhatsAppa

Riječ je o još naprednijoj verziji LAQO GPT-ja, AI asistenta koji putem WhatsAppa kroz nekoliko jednostavnih pitanja prikuplja osnovne informacije o putovanju korisnika. Na temelju prikupljenih podataka, AI asistent kojeg predstavlja zaštitno lice brenda Pavle Pauq, prikazuje dodatna pokrića koja korisnici najčešće biraju ovisno o odredištu na koje se putuje, izračunava cijenu police i odmah šalje personalizirani link za plaćanje.

'Iako klijenti LAQO police osiguranja najčešće ugovaraju samostalno online, naši kolege agenti i dalje su ključni u podršci kod zahtjevnijih osiguranja i složenijih pitanja. A sada im se pridružuje digitalni kolega AI asistent Pavle Pauq, specijalist za brzo i jednostavno ugovaranje putnog osiguranja. Uvođenjem mogućnosti kupnje putnog osiguranja putem AI agenta preko WhatsAppa napravili smo iskorak koji mijenja način na koji korisnici doživljavaju osiguranje. Naš AI Pavle Pauq vodi prirodan i personaliziran razgovor, razumije potrebe korisnika i u realnom vremenu nudi rješenja prilagođena njihovom putovanju. Na taj način tehnologija postaje istinski u službi agenata i korisnika – brzo, jednostavno, sigurno ali i najvažnije, da je dostupno 24/7', rekao je Marko Ćosić, direktor Sektora za digitalno poslovanje Croatia osiguranja.

Suradnja s Infobipom

LAQO je umjetnu inteligenciju u korisničku podršku uveo 2023. godine, u suradnji s Infobipom, globalnom komunikacijskom platformom i jednom od vodećih tehnoloških kompanija u regiji. LAQO GPT samostalno odgovara na 30% posto korisničkih upita preko WhatsAppa, a njegova je pomoć oslobodila znatno više vremena agentima koji se mogu još više posvetiti korisnicima kako bi u što kraćem roku riješili složenije upite.

'Ova mogućnost značajno će poboljšati i ubrzati postupak ugovaranja osiguranja. Trenutno radimo više projekata s kojima širimo primjenu GPT tehnologije na ključne korisničke procese i osigurateljne proizvode. AI smo implementirali i u interne procese. Imamo AI agenta koji našim zaposlenicima odgovara na pitanja iz različitih područja osiguranja. Tu je i tzv. „sales coaching“ u kojem AI agent preslušava pozive s korisnicima, ocjenjuje kvalitetu odgovora naših agenata i pomaže standardizirati komunikaciju kako bi informacije koje agenti daju bile još jasnije i kvalitetnije.', rekao je Ivan Bimbi, voditelj Odjela za umjetnu inteligenciju i robotizaciju procesa Sektora za informacijsku tehnologiju Croatia osiguranja.

Timovi Infobipa i LAQO osiguranja surađivali su i na razvoju novog rješenja za prodaju osiguranja putem AI agenta, čime su još jednom pomaknuli granice tehnoloških mogućnosti u europskoj industriji osiguranja.

'Prije dvije godine predstavljen je LAQO GPT, prvo rješenje ove vrste u osigurateljnoj industriji. Nastavljamo inovirati s LAQO partnerom te sad, prvi u industriji, izlazimo s rješenjem u kojem AI agent korisnicima omogućuje kupnju police osiguranja. Ovim partnerstvom LAQO ponovo potvrđuje vodeću ulogu u digitalnoj transformaciji osiguranja i pomiče granice primjene umjetne inteligencije u konkretnim poslovnim procesima', izjavio je Ervin Jagatić, direktor za razvoj umjetne inteligencije u Infobipu.

LAQO sinonim za digitalno osiguranje

LAQO, prvo hrvatsko 100 posto digitalno osiguranje i tech inovacija Croatia osiguranja koje posluje u sastavu Adris grupe, je u samo pet godina postao sinonim za digitalno osiguranje koji svojim klijentima nudi čak četiri potpuno digitalna proizvoda - osiguranje vozila, putno osiguranje, osiguranje imovine i osiguranje ljubimaca. Time se pozicionirao kao jedan od lidera u području osiguranja, što potvrđuje i podatak da je najbrže kupljena polica osiguranja ugovorena u 58 sekundi, a najbrža šteta obrađena i isplaćena u samo 7 sati od potpune prijave. Prvi je u Hrvatskoj svojim klijentima omogućio plaćanje u kriptovalutama, ali i iskorak u potpuno novi svijet metaversea s prvim virtualnim muzejom osiguranja na svijetu.

Uvođenje opcije kupnje osiguranja direktno putem AI agenta je samo još jedan korak u integraciji novih tehnologija u LAQO osiguranje. U sljedećim fazama planirano je proširenje primjene GPT tehnologije na ostale ključne korisničke procese, čime će iskustvo korištenja osiguranja postati još jednostavnije, brže i personaliziranije.

LAQO GPT dostupan je na WhatsApp broj 00385 91 222 7722. Više informacija i police osiguranja dostupne su na www.laqo.hr i u LAQO aplikaciji.