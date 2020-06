I to smo doživjeli: PlayStation 5 konačno ima datum predstavljanja

Misteriozna konzola nove generacije bit će predstavljena 4. lipnja zajedno s nadolazećim naslovima od kojih su mnogi, citiramo, ekskluzive nedostupne na drugim platformama

Nakon preko godinu dana najavljivanja, djelomičnih demonstracija i jednog predstavljenog kontrolera, Sony je konačno odlučio zasukati rukave i napraviti službenu prezentaciju PlayStationa 5. Najnovija konzola japanskog proizvođača tako će biti predstavljena 4. lipnja i to u 22:00 po našem vremenu.

PlayStation 5 će ukrstiti rogove s Microsoftovim Xboxom Series X, hardverski skoro identičnom platformom koja, kao što to obično ide, ima sličan plan kao i PlayStation 5 - privući čim veći broj ljudi selekcijom značajki i jakih ekskluziva. Hoće li to bolje poći za rukom Microsoftu ili Sonyju, saznat ćemo uskoro, no za sad će nam biti dovoljno ako samo vidimo kako konzola uopće izgleda.



Podsjetimo, Sony je do danas predstavio samo kontroler novog PlayStationa koji je, makar impresivan, samo dio cijele priče. Nadamo se da ćemo u četvrtak dobiti ostatak detalja poput cijene i konkretnih ekskluziva.