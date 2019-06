Huawei bi mogao odgoditi izlazak svoje najnovije linije laptopa

Premijera najnovijih laptopa s Windows operativnim sustavom navodna se trebala održati u sklopu ovotjednog sajma, no došlo je do odgode

Huawei bi do daljnjega mogao odgoditi izbacivanje svojeg novog laptopa s Windows operativnim sustavom. Prema izvješću The Informationa, laptop je trebao biti prestavljen još ovog tjedna, no čini se da je došlo do odgode do daljnjega.

Huawei je, podsjetimo, drugi najveći proizvođač računala na svijetu po broju isporučenih uređaja, no već dulje vrijeme ne uspijeva ući na američko tržište prije svega zbog optužbi i blokade američke vlade, FBI-ja, CIA-e, NSA, Federalne komunikacijske komisije i HIC-a (House Intelligence committee).