Jupiterov mjesec Europa prekriven je - kuhinjskom solju?

Postoji šansa da su oceani ispod ledene površine četvrtog najvećeg Jupiterovog mjeseca vrlo slični onima na Zemlji

Novo otkriće objavljeno je u Science Advances, a autori su znanstvenici iz Caltecha i NASA-inog JPL-a. Europine žute mrlje otkrili su Voyager i Galileo još prije nekoliko desetljeća, no nitko nije znao njihov točni sastav.

Znanstvenici su do otkrića došli ozračivanjem kuhinjske soli u uvjetima sličnima kao na površini Europe. Otkrili su da bijela sol mijenja boju u nijansu žute koju je među ostalim otkrio NASA-in Galileo između 1995. i 2003. Kako bi ovo potvrdili, okrenuli su Hubbleov svemirski teleskop prema Europi u nadi potvde da je žuta tvar na površini zbilja iste boje kao ozračena sol. Bez da duljimo, recimo da je sada službeno - Europa je prekrivena kuhinjskom solju.

Ovo otkriće znanstvenicima će dati jako dobar uvid u kemijski sastav podzemnog oceana. Ako natrjev klorid dolazi iz same Europe, to znači da mjesečev ocean puno više sliči Zemljinom. Znanstvenici, dosuše, s opravdanom dozom sumnje naglašavaju da, makar sve upućuje na to, oni još ne mogu stopostotno potvrditi da je sol na površinu zbilja sastavni dio tajnovitog oceana.

Ono u što su sigurni je da je Europa geološki aktivna - puno više nego što smo do sada mislili. Ako sami želite baciti pogled na Jupiter, ugrabite dvogled i pričekajte večer - plinoviti div je trenutno na vrlo maloj udaljenosti od Zemlje i moguće ga je vidjeti golim okom.