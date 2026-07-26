'Čestitam Garciji na ugovoru koji je dogovorio s Hajdukom. To je pravo čudo'

Bivši trener nekoliko hrvatskih prvoligaša smatra da je Hajduk sada izraziti favorit za prolazak, ali upozorava da posao još nije završen.

'Hajduk je favorit za prolazak Pafosa. Da bi ispao, mora izgubiti s tri razlike u uzvratu i mislim da si to neće dopustiti. Hajduk zaslužuje utakmicu protiv Salzburga i tek bismo tada vidjeli na kojoj je razini i koliko je napredovao. Protiv Pafosa je igrao s glavom i repom i čestitam mu na pobjedi', rekao je Toplak za Index.

Posebno se osvrnuo na trenera Gonzala Garcíju, kojemu je dio navijača zviždao prije početka utakmice na Poljudu.

'Koliko sam vidio, García je flegmatičan, ne čita novine i radi svoj posao. Ima zaštitu ugovora, što mnogi treneri nemaju. Čestitam mu na tome kakav je ugovor izborio nakon dolaska iz šestoplasirane momčadi lige. To je pravo čudo. Izborio se za sebe', kazao je Toplak.

Ipak, podsjetio je da je Hajduk već protiv Žiline pokazao dva potpuno različita lica.

'U prvoj utakmici na Poljudu Hajduk je izgledao dobro, a onda u uzvratu baš i nije. Zato ipak trebamo biti malo oprezni s prognozama', poručio je.